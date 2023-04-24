У КМДА обговорюють можливість продовження метро до Биківні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У КМДА обговорюють можливість продовження метро до Биківні

Казна та Політика
50
У КМДА обговорюють можливість продовження метро до Биківні
У КМДА обговорюють можливість продовження метро до Биківні
У КМДА розглядають варіанти покращення транспортного сполучення до Биківні, зокрема можливість продовження червоної гілки київського метрополітену.
Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв під час засідання Київської міської ради.
За його словами, наразі є декілька варіантів щодо нового транспортного сполучення.
Читайте також
Перш за все обговорюється можливість створення окремого маршруту автобуса. Також в КМДА розглядають варант з продовженням лінії метрополітену, але за умови наявного фінансування.
«Поки що ми говоримо про те, що від станції метро „Лісова“, де буде приведена до ладу певна інфраструктура, рухатиметься шатл, спеціально під цей об’єкт», — сказав Пантелеєв.
Місце для вашої реклами
Покращення транспортного сполучення пов’язане із створенням Національного військового меморіального кладовища.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко уточнив, коли кияни дочекаються відкриття обіцяних станцій метро на Виноградар. Відповідний договір на будівництво уклали ще у 2018 році. Чиновник повідомив, що будівельні роботи вже відновлено та спрогнозував, що метро на Виноградар, ймовірно, вдасться відкрити у 2024 році.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.