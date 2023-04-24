У КМДА обговорюють можливість продовження метро до Биківні — Finance.ua

У КМДА обговорюють можливість продовження метро до Биківні Сьогодні 10:32 — Казна та Політика

У КМДА обговорюють можливість продовження метро до Биківні

У КМДА розглядають варіанти покращення транспортного сполучення до Биківні, зокрема можливість продовження червоної гілки київського метрополітену.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв під час засідання Київської міської ради.

За його словами, наразі є декілька варіантів щодо нового транспортного сполучення.

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Перш за все обговорюється можливість створення окремого маршруту автобуса. Також в КМДА розглядають варант з продовженням лінії метрополітену, але за умови наявного фінансування.

«Поки що ми говоримо про те, що від станції метро „Лісова“, де буде приведена до ладу певна інфраструктура, рухатиметься шатл, спеціально під цей об’єкт», — сказав Пантелеєв.

Покращення транспортного сполучення пов’язане із створенням Національного військового меморіального кладовища.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко уточнив , коли кияни дочекаються відкриття обіцяних станцій метро на Виноградар. Відповідний договір на будівництво уклали ще у 2018 році. Чиновник повідомив, що будівельні роботи вже відновлено та спрогнозував, що метро на Виноградар, ймовірно, вдасться відкрити у 2024 році.

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Економічна Правда За матеріалами:

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