Начальник київського метро розповів, чи зміниться вартість проїзду у столичній підземці — Finance.ua

Начальник київського метро розповів, чи зміниться вартість проїзду у столичній підземці Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Начальник київського метро розповів, чи зміниться вартість проїзду у столичній підземці

Вартість проїзду в метро Києва не зміниться.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів начальник «Київського метрополітену» Віктор Брагінський, відповідаючи на запитання, чи потрібно зараз піднімати тарифи на проїзд у київському метро.

Брагінський пояснив, що Київський метрополітен не ухвалює рішення щодо підняття тарифів на проїзд.

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«Ми лише надаємо дані щодо собівартості перевезень пасажирів», — уточнив він.

Наразі у КМДА не обговорюється питання підняття тарифів у метро, зазначив він.

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«Дані щодо собівартості за 2022 рік ще не проаналізовані, але я вважаю, що вони не будуть об’єктивними, тому що ми тривалий час не працювали в режимі перевезень (від березня до 16 травня), і пасажиропотік за минулий рік дуже низький, а собівартість перевезень вираховується з одного пасажира, тобто чим більше ми перевозимо населення, тим менша собівартість однієї поїздки. Тому це питання сьогодні не обговорюється», — підсумував начальник Київського метрополітену.

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