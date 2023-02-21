Начальник київського метро розповів, чи зміниться вартість проїзду у столичній підземці — Finance.ua
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Начальник київського метро розповів, чи зміниться вартість проїзду у столичній підземці

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Начальник київського метро розповів, чи зміниться вартість проїзду у столичній підземці
Начальник київського метро розповів, чи зміниться вартість проїзду у столичній підземці
Вартість проїзду в метро Києва не зміниться.
Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів начальник «Київського метрополітену» Віктор Брагінський, відповідаючи на запитання, чи потрібно зараз піднімати тарифи на проїзд у київському метро.
Брагінський пояснив, що Київський метрополітен не ухвалює рішення щодо підняття тарифів на проїзд.
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«Ми лише надаємо дані щодо собівартості перевезень пасажирів», — уточнив він.
Наразі у КМДА не обговорюється питання підняття тарифів у метро, зазначив він.
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«Дані щодо собівартості за 2022 рік ще не проаналізовані, але я вважаю, що вони не будуть об’єктивними, тому що ми тривалий час не працювали в режимі перевезень (від березня до 16 травня), і пасажиропотік за минулий рік дуже низький, а собівартість перевезень вираховується з одного пасажира, тобто чим більше ми перевозимо населення, тим менша собівартість однієї поїздки. Тому це питання сьогодні не обговорюється», — підсумував начальник Київського метрополітену.
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За матеріалами:
ТСН
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