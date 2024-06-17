У кількох областях України до вечора скасували графіки відключень світла — Finance.ua

У кількох областях України до вечора скасували графіки відключень світла Сьогодні 18:08

У Львівській та Івано-Франківській областях тимчасово скасували графіки відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на «Львівобленерго» в Telegram і «Прикарпаттяобленерго» в Telegram

Як зазначили у «Львівобленерго», відключень світла у Львівській області не буде до 19:00. Графіки почнуть діяти з 19:00 до 24:00.

При цьому в «Прикарпаттіобленерго» розповіли, що в Івано-Франківській області до 19:00 також не будуть застосовуватись графіки. Їх запровадять з 19:00 до 24:00.

Що передувало

Нагадаємо, ще вчора, 16 червня, «Укренерго» попередило українців, що графіки відключень світла у всіх областях діятимуть з 08:00 до 24:00.

При цьому з 11:00 до 22:00 обмеження планували вводити для більшості споживачів.

Але вже сьогодні, 17 червня, в «Укренерго» розповіли, що з 19:00 до 22:00 зменшено час дії відключень двох черг одночасно.

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