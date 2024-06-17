У кількох областях України до вечора скасували графіки відключень світла — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У кількох областях України до вечора скасували графіки відключень світла

67
У Львівській та Івано-Франківській областях тимчасово скасували графіки відключень світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на «Львівобленерго» в Telegram і «Прикарпаттяобленерго» в Telegram.
Як зазначили у «Львівобленерго», відключень світла у Львівській області не буде до 19:00. Графіки почнуть діяти з 19:00 до 24:00.
При цьому в «Прикарпаттіобленерго» розповіли, що в Івано-Франківській області до 19:00 також не будуть застосовуватись графіки. Їх запровадять з 19:00 до 24:00.

Що передувало

Нагадаємо, ще вчора, 16 червня, «Укренерго» попередило українців, що графіки відключень світла у всіх областях діятимуть з 08:00 до 24:00.
При цьому з 11:00 до 22:00 обмеження планували вводити для більшості споживачів.
Але вже сьогодні, 17 червня, в «Укренерго» розповіли, що з 19:00 до 22:00 зменшено час дії відключень двох черг одночасно.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.