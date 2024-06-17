У кількох областях України до вечора скасували графіки відключень світла — Finance.ua

У кількох областях України до вечора скасували графіки відключень світла
У Львівській та Івано-Франківській областях тимчасово скасували графіки відключень світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на «Львівобленерго» в Telegram і «Прикарпаттяобленерго» в Telegram.
Як зазначили у «Львівобленерго», відключень світла у Львівській області не буде до 19:00. Графіки почнуть діяти з 19:00 до 24:00.
При цьому в «Прикарпаттіобленерго» розповіли, що в Івано-Франківській області до 19:00 також не будуть застосовуватись графіки. Їх запровадять з 19:00 до 24:00.
Що передувало
Нагадаємо, ще вчора, 16 червня, «Укренерго» попередило українців, що графіки відключень світла у всіх областях діятимуть з 08:00 до 24:00.
При цьому з 11:00 до 22:00 обмеження планували вводити для більшості споживачів.
Але вже сьогодні, 17 червня, в «Укренерго» розповіли, що з 19:00 до 22:00 зменшено час дії відключень двох черг одночасно.
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