У Казахстані стартувало виробництво Kia: авто заборонили продавати росіянам — Finance.ua
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У Казахстані стартувало виробництво Kia: авто заборонили продавати росіянам

Фондовий ринок
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У Казахстані випускатимуть кілька моделей Kia методом дрібновузлового складання. Придбати нові автомобілі зможуть лише громадяни країни.
У Казахстані налагоджено складання автомобілів Kia. Конвеєр на складальному підприємстві Allur Motor Qazaqstan у Костанаї запустив особисто президент країни Касим-Жомарт Токаєв. Про це повідомляє сайт njcar.
Спочатку завод буде випускати кросовери Kia Sportage і Rio X Line, а також седан K5 методом дрібновузлового складання (CKD). Виробництво включає зварювання та фарбування кузовів — для цього на підприємстві збудовано спеціальні цехи.
До кінця року також розпочнеться збірка Kia Cerato, Sorento та Picanto. Крім того, у найближчій перспективі планують збільшити локалізацію виробництва та налагодити штампування кузовних деталей.
Автомобілі Kia з Костаная будуть доступні тільки на внутрішньому ринку Казахстану, причому на них ввели низку обмежень. По-перше, одна людина може купити лише одну машину на рік. По-друге, окремим рішенням заборонили продавати Kia громадянам росії — їх зможуть придбати лише автомобілісти з паспортом Казахстану.
Річ у тому, що нові автомобілі в Казахстані відчутно дешевші, ніж у росії, а їх асортимент ширший, тому росіяни останнім часом приїжджають і купують їх. А перекупники налагодили напівлегальний «паралельний» імпорт авто в рф з Казахстану.
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За матеріалами:
Фокус
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