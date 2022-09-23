У Казахстані хочуть запровадити податок на розкіш — Finance.ua

У Казахстані хочуть запровадити податок на розкіш Вчора 07:33 — Світ

У Казахстані хочуть запровадити податок на розкіш

У Казахстані планують запровадити податок на розкіш із 2024 року. Про це заявив міністр фінансів країни Єрулан Жамаубає.

Очільник Мінфіну зазначив, що з 1 січня 2024 року буде новий Податковий кодекс, де йтиметься про так званий податок на розкіш. Протягом наступного, 2023 року уряд планує відпрацювати законопроєкт та внести до мажилісу (нижньої палати) парламенту.

Кого торкнеться новий податок

У посланні народу Казахстану президент Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що в рамках податкової реформи в республіці необхідно розглянути можливість запровадження податку на розкіш, який не торкнеться середнього класу.

"Він стягуватиметься при придбанні дорогих об’єктів нерухомості, транспортних засобів",— заявив Токаєв.

Податкові реформи

Також в Казахстані планують кардинально перезавантажено податкову політику та податкове адміністрування. Передбачається, що у 2024 році в рамках цього процесу почне працювати новий Податковий кодекс.

Токаєв доручив уряду залучити до розробки кодексу бізнес. Очікується, що буде повністю переглянуто підходи до держзакупівель та модель державно-приватного партнерства, удосконалено законодавство з надрокористування. Це дозволить позбавити бізнес надлишкового адміністративного пресингу.

Телеканал 24 За матеріалами:

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