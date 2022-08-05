У Казахстані хочуть ввести окремі ціни на дизель для іноземців — Finance.ua
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У Казахстані хочуть ввести окремі ціни на дизель для іноземців

Світ
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У Казахстані хочуть ввести окремі ціни на дизель для іноземців
У Казахстані хочуть ввести окремі ціни на дизель для іноземців
Міністерство енергетики Казахстану розробляє законопроєкт, за яким дизельне пальне в країні буде продаватися іноземцям дорожче, ніж місцевим жителям.
Про це повідомив голова міністерства Болат Акчулаков, передає Enkorr.
«Ціни будуть диференційовані залежно від резидентства, обсягів споживання і від видів транспорту. Роботу в цьому напрямі буде продовжено із зацікавленими держорганами й сторонами», — сказав він.
За словами Акчулакова, низькі ціни на пальне в Казахстані призвели до того, що щомісяця зростає його споживання на 120 тисяч тонн. Натомість запровадження вищих цін має запобігти дефіциту в країні.
За даними прикордонної служби Казахстану, в країну щодня в’їжджає близько 4,5 тис. одиниць вантажного транспорту, з якого 70% належать іншим країнам.
Раніше в країні вже запровадили підвищені ціни на прикордонних заправках.
За матеріалами:
Економічна Правда
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