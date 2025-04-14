У Канаді зупинився ще один автозавод через мита Трампа — Finance.ua

У Канаді зупинився ще один автозавод через мита Трампа Сьогодні 22:28 — Фондовий ринок

У Канаді зупинився ще один автозавод через мита Трампа

Автомобільний завод General Motors поблизу Торонто припиняє роботу на тлі запровадження Дональдом Трампом 25-відсоткових мит на імпорт канадських автомобілів.

Про це повідомляє CBC News

«Завод зі збору автомобілів General Motors CAMI у місті Інгерсоль у провінції Онтаріо наступного місяця припинить роботу, але має намір відновити її на половину потужності в жовтні», — йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що виробництво припиняється унаслідок ринкових умов та спаду попиту на електроавтомобілі.

«На заводі працює близько 1200 робітників. У профспілці заявили, що звільнення розпочнуться у понеділок і триватимуть до травня», — зазначає телеканал.

При цьому вказано, що коли роботу підприємства буде відновлено у жовтні, на ньому продовжать працювати лише близько 700 робітників.

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