У Канаді зупинився ще один автозавод через мита Трампа — Finance.ua

У Канаді зупинився ще один автозавод через мита Трампа
Автомобільний завод General Motors поблизу Торонто припиняє роботу на тлі запровадження Дональдом Трампом 25-відсоткових мит на імпорт канадських автомобілів.
Про це повідомляє CBC News.
«Завод зі збору автомобілів General Motors CAMI у місті Інгерсоль у провінції Онтаріо наступного місяця припинить роботу, але має намір відновити її на половину потужності в жовтні», — йдеться у матеріалі.
Зазначається, що виробництво припиняється унаслідок ринкових умов та спаду попиту на електроавтомобілі.
«На заводі працює близько 1200 робітників. У профспілці заявили, що звільнення розпочнуться у понеділок і триватимуть до травня», — зазначає телеканал.
При цьому вказано, що коли роботу підприємства буде відновлено у жовтні, на ньому продовжать працювати лише близько 700 робітників.
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