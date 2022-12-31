У Кабміні заявили про скорочення зарплат бюджетникам у 2023 році — Finance.ua
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У Кабміні заявили про скорочення зарплат бюджетникам у 2023 році

Казна та Політика
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У Кабміні заявили про скорочення зарплат бюджетникам у 2023 році
У Кабміні заявили про скорочення зарплат бюджетникам у 2023 році
Уряд має намір скоротити видатки на бюджетників у 2023 році на 27%.
Про це йдеться в Меморандумі про економічну та фінансову політику в межах нової моніторингової програми МВФ для України, опублікованому на сайті Мінфіну.
У документі зазначено, що це непросте рішення, яке продиктоване обставинами. Там зазначили, що гроші мають намір спрямувати на оборонну сферу і захист держави від агресора.
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Крім того, Кабмін і надалі фінансуватиме ВПО і ветеранів війни, а також спрямовуватиме кошти на відновлення і подолання наслідків агресії росії.
У Меморандумі сказано: «З огляду на майбутні обмеження ухвалено непросте політичне рішення — зменшити видатки на оплату праці працівників бюджетного сектору на 27 відсотків у номінальному вираженні порівняно з 2022 роком».
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Досягти економії планують також скороченням штату бюджетників.
Зазначається, що уряд запровадив обмеження на збільшення соціальних виплат, дозволивши лише індексацію пенсії за правилами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Socportal
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