У Кабміні повернулися до розробки електронних накладних — Finance.ua

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У Кабміні повернулися до розробки електронних накладних

Казна та Політика
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У Кабміні повернулися до розробки електронних накладних
У Кабміні повернулися до розробки електронних накладних
З 1 серпня 2022 року заплановано повний перехід на електронні товарно-транспортні накладні (ТТН) для всіх перевезень в Україні. Однак у зв’язку із вторгненням росії роботу над проектом тимчасово призупинили.
Міністерство інфраструктури та партнери повертаються до роботи з розробки та впровадження цифрових ініціатив, повідомили в Мінінфраструктури.
Мета проєкту впровадження е-ТТН — забезпечення прозорості процесу перевезення, що істотно спрощує взаємодію між вантажовідправником, перевізником і вантажоодержувачем. Усі операції стануть доступними учасникам в режимі реального часу.
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«Швидка та ефективна логістика в умовах війни є основою обороноздатності держави та стабільного функціонування економіки. Завдяки таким проєктам як е-ТТН ми не тільки прискоримо логістику, але й зекономимо кошти бізнесу. Окрім цього, цей проєкт є частиною комплексної стратегії Міністерства інфраструктури з цифровізації транспортної сфери. Реалізувавши її, ми зможемо суттєво полегшити взаємодію держави та бізнесу, а також мінімізувати корупційні ризики» — прокоментував Анатолій Комірний, Заступник міністра інфраструктури України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Згідно з результатами проведеного Міністерством опитування, у якому взяли участь 160 компаній, близько 84% учасників логістичного ринку України готові долучитися до тестування е-ТТН вже у ІІІ-IV кварталі 2022 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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