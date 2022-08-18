У Кабміні наполягають на поверненні акцизів на бензин: що буде з цінами — Finance.ua

У Кабміні наполягають на поверненні акцизів на бензин: що буде з цінами Вчора 09:00 — Енергетика

У Міністерстві економіки України заявили, що якщо акциз на пальне все ж таки запровадять, бензин і дизпаливо на заправках, швидше за все, не подорожчають. У відомстві запевняють: інші фактори, які впливають на ціну палива, зараз грають на користь українцям. Тому зараз найкращий момент для повернення податків.

Про це розповів перший заступник міністра економіки Денис Кудін

«Тимчасова ситуація з дефіцитом палива, яку ми мали на початку літа, сьогодні подолана. У країні достатньо і бензину, і дизеля. Відповідно, пропозиції достатньо. А це означає, що ціни йдуть вниз», — зазначив він.

Крім того, впали світові ціни на нафту, що теж позитивно впливає на цінову динаміку. Кудін пояснив, що попереднє зростання цін на нафту в Європі було неприродним, ціни пішли вгору виключно через російське вторгнення в Україну.

Якщо нинішня тенденція залишиться чинною, зовнішні чинники компенсують часткове повернення акцизу на паливо в Україні, упевнений Кудін. Раніше заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики нардеп Ярослав Железняк («Голос») підрахував, що повернення акцизу може підняти ціну за літр бензину та дизеля на 4-4,5 грн.

«Ми вважаємо, що саме в ситуації, коли ціна [пального] могла б піти вниз, запровадження акцизу не відобразиться на громадянах негативно. Люди фактично цього не повинні відчути... Ціни на пальне ніколи не є фіксованими. Ціну визначає баланс попиту та пропозиції плюс міжнародна кон’юнктура... Тому що ми впевнені, що тенденція до зниження на світових ринках є, ми вважаємо, що зараз найкращий час для такого кроку. Ми не очікуємо підвищення цін на пальне через цю ініціативу», — пояснив представник Мінекономіки

У цьому, за словами Кудіна, повертати акциз потрібно, т.к. це головне джерело заповнення Дорожнього фонду. Кошти з нього використовуються для ремонту доріг у країні.

«На початку війни <...> скасування акцизу та зниження ПДВ на паливо з 20% до 7% дозволили стабілізувати ціни на паливо. І те зростання, яке відбулося, було значно меншим, ніж могло б. Але так продовжуватися постійно не може. Ворог руйнує інфраструктуру, дороги та мости. Тобто потрібне джерело для їх ремонту. І це джерело — Дорожній фонд», — розповів чиновник.

Поки що повернення акцизів на бензин провалилося — «слугам народу» 16 серпня не вистачило голосів, щоб внести відповідний законопроект до порядку денного Верховної Ради. Голосування провалили двічі.

Довідка Finance.ua:

Кубраков повідомив, чи зміняться ціни на пальне із поверненням акцизів.

Обозреватель За матеріалами:

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