Бензин, дизель і автогаз: динаміка цін за місяць — Finance.ua

Бензин, дизель і автогаз: динаміка цін за місяць Вчора 20:14 — Енергетика

Державна служба статистики зафіксувала зниження цін на паливо в липні 2022 року. Найбільше подешевшав автогаз.

Про це повідомляє Держстат

За даними статистичного відомства, в липні в порівнянні з червнем 2022 року бензин А-92 подешевшав на 2,6% до 49,1 гривень за літр, бензин А-95 на 2,1% до 50,6 гривень за літр, дизельне паливо — на 2,0% до 55,4 гривень за літр.

При цьому газ скраплений для автомобілів подешевшав на 18,9% до 33,5 гривень за літр.

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Нагадаємо, Міністерство інфраструктури ініціювало часткове повернення ставок акцизу на бензин і дизель на рівні 100 євро/1000 літрів. До війни ставки на бензин і дизель становили 213,5 і 139,5 євро відповідно. Кабінет Міністрів вже подав відповідний законопроект в Раду.

За розрахунками Мінінфраструктури, повернення акцизу на паливо не вплине на ціну дизеля на АЗС. Водночас бензин може подорожчати в разі, якщо Рада підтримає законопроект Кабміну.

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