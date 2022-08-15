Світові ціни на бензин просіли: експерт спрогнозував ціни на пальне в Україні — Finance.ua

Світові ціни на бензин просіли: експерт спрогнозував ціни на пальне в Україні Вчора 13:34 — Енергетика

Світові ціни на бензин просіли: експерт спрогнозував ціни на пальне в Україні

Повернення акцизу на пальне на рівні 100 євро за тисячу літрів, яке запропонували депутати парламенту, не вплине на ціни бензину, дизельного палива та автогазу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

Він зазначив, що ставка 100 євро за 1000 літрів, як пропонують депутати, це відчутно менше, ніж було раніше (в середньому 135 евро).

«Тобто уряд вирішив починати з м’якого варіанту. У гривні акциз на всі марки пального складе 4 грн/л (з ПДВ). Це 8% від роздрібної ціни на бензин та ДП та трохи більше 10% від ціни на автогаз», — зазначив він.

Куюн підрахував, що завдяки поверненню акцизу, бюджет може розраховувати на додаткові 3,39 млрд грн на місяць.

«Подорожчання бензину та дизпального не буде! Світові ціни за останній час відчутно просіли, це створює потенціал для зниження цін в Україні на 3-4 грн/л. Акциз перекриє це зниження, внаслідок чого ціни стабілізуються біля поточних позначок: бензин А-95 — 50-52 грн/л, дизпальне — 51-53 грн/л», — вважає він.

Керівник групи «А-95» додав, що також стабілізується на поточних значеннях й ціна на скраплений газ — на рівні 27-28 грн/л.

«Цінова пропорція газ-бензин буде становити біля 60%, тобто ефективність використання автогазу повністю зберігається. При цьому, як свідчать розрахунки, бюджетні надходження від скрапленого газу дещо перевищать надходження від бензину», — написав експерт.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.