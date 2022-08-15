Світові ціни на бензин просіли: експерт спрогнозував ціни на пальне в Україні — Finance.ua
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Світові ціни на бензин просіли: експерт спрогнозував ціни на пальне в Україні

Енергетика
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Світові ціни на бензин просіли: експерт спрогнозував ціни на пальне в Україні
Світові ціни на бензин просіли: експерт спрогнозував ціни на пальне в Україні
Повернення акцизу на пальне на рівні 100 євро за тисячу літрів, яке запропонували депутати парламенту, не вплине на ціни бензину, дизельного палива та автогазу.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.
Він зазначив, що ставка 100 євро за 1000 літрів, як пропонують депутати, це відчутно менше, ніж було раніше (в середньому 135 евро).
«Тобто уряд вирішив починати з м’якого варіанту. У гривні акциз на всі марки пального складе 4 грн/л (з ПДВ). Це 8% від роздрібної ціни на бензин та ДП та трохи більше 10% від ціни на автогаз», — зазначив він.
Куюн підрахував, що завдяки поверненню акцизу, бюджет може розраховувати на додаткові 3,39 млрд грн на місяць.

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«Подорожчання бензину та дизпального не буде! Світові ціни за останній час відчутно просіли, це створює потенціал для зниження цін в Україні на 3-4 грн/л. Акциз перекриє це зниження, внаслідок чого ціни стабілізуються біля поточних позначок: бензин А-95 — 50-52 грн/л, дизпальне — 51-53 грн/л», — вважає він.
Керівник групи «А-95» додав, що також стабілізується на поточних значеннях й ціна на скраплений газ — на рівні 27-28 грн/л.
«Цінова пропорція газ-бензин буде становити біля 60%, тобто ефективність використання автогазу повністю зберігається. При цьому, як свідчать розрахунки, бюджетні надходження від скрапленого газу дещо перевищать надходження від бензину», — написав експерт.

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За матеріалами:
УНІАН
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