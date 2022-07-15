У JPMorgan розповіли про ознаки потенційного зниження ціни Bitcoin — Finance.ua

У JPMorgan розповіли про ознаки потенційного зниження ціни Bitcoin Вчора 06:32 — Фінтех і Картки

У JPMorgan розповіли про ознаки потенційного зниження ціни Bitcoin

За червень собівартість виробництва Bitcoin знизилася з $24 000 до $13 000, що може стати негативним фактором для ціноутворення цифрового золота.

Про це пише Bloomberg із посиланням на експертів JPMorgan.

Стратеги банку зазначили, що падіння вартості видобутку першої криптовалюти здебільшого пов’язане зі скороченням споживання електроенергії. Це відбувається на тлі розгортання майнерами більш ефективних установок замість застарілого обладнання, що відключається.

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Однак, на думку аналітиків JPMorgan на чолі з Ніколаосом Панігірцоглу, те, що відбувається, може стати перешкодою для зростання ціни криптовалюти.

«Хоч це явно допомагає майнерам отримувати прибуток і потенційно знижує тиск у бік продажу біткойн-резервів для підвищення ліквідності або зменшення кредитного навантаження, зменшення собівартості можна розглядати як негатив для майбутньої ціни BTC. Деякими учасниками ринку вартість виробництва сприймається як нижня межа цінового діапазону активу у ведмежій фазі», — заявили експерти.

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