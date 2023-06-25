У iOS 17 з’явиться функція для захисту очей від короткозорості — Finance.ua

У iOS 17 з’явиться функція для захисту очей від короткозорості 25.06.2023, 00:48 — Фондовий ринок

У iOS 17 з’явиться функція для захисту очей від короткозорості

Наступна прошивка для айфонів на базі iOS 17 запроваджує функцію, яка зробить тривалий перегляд екрана смартфона безпечнішим. Адже якщо досить довго тримати смартфон надто близько до очей, це може призвести до кількох проблем, зокрема до напруги очей і короткозорості, techtoday.in.ua

Функція під назвою «Відстань до екрана» в iOS 17 та iPadOS 17 допоможе вирішити цю проблему, попереджаючи користувача тримати дисплей далі від обличчя.

Функція Screen Distance використовує камеру TrueDepth для вимірювання відстані від очей користувача та його пристроєм. Вона попередить юзера, якщо той тримає гаджет занадто близько до очей протягом тривалого періоду часу.

Screen Distance розроблена, щоб зменшити напругу очей і ризик короткозорості. Коли ви тримаєте свій пристрій надто близько, м’язам очей доводиться більше працювати, щоб сфокусуватися, що може призвести до напруги очей. У довгостроковій перспективі це також може збільшити ризик розвитку короткозорості.

Функція Screen Distance проста у використанні. Щоб увімкнути її, перейдіть у «Налаштування» > «Час екрана» > «Відстань до екрана». Після ввімкнення ви побачите попередження, якщо тримати пристрій ближче ніж 12 дюймів протягом більше 20 хвилин.

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