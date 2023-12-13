У ІІІ кварталі «податок на Google» приніс понад ₴2 мільярди — Finance.ua

У ІІІ кварталі «податок на Google» приніс понад ₴2 мільярди Сьогодні 07:17 — Казна та Політика

У ІІІ кварталі «податок на Google» приніс понад ₴2 мільярди

За ІІІ квартал особами-нерезидентами платниками податку, які здійснюють постачання електронних послуг, задекларовано 2,092 млрд грн. Найбільшими платниками є Google, Apple, Sony, Ebay, Amazon, Meta Platforms та Netflix.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграмі.

«Новини про податок на Google за ІІІ квартал 2023 року. Закінчилась кампанія декларування нерезидентами, які здійснюють постачання електронних послуг за ІІІ квартал 2023 року. Подано 96 декларацій та задекларовано 26,6 млн євро та 29,9 млн дол. США або 2,092 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.

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Гетманцев нагадав, що, для порівняння, у ІІ кварталі 2023 року задекларовано до сплати — 25,7 ЄВРО та 27,7 млн до. л США або 2,054 млрд. грн. Найбільші суми до бюджету України сплатили Google, Apple, Sony, Ebay, Amazon, Meta Platforms та Netflix.

Зі слів Гетманцева, у 2023 році міжнародні компанії сплатили ПДВ до державного бюджету — 8,01 млрд. гривень.

Довідка Finance.ua:

влітку 2021 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 4184, який, зокрема, зобов’яже інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету.

Укрінформ За матеріалами:

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