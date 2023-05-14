У І кварталі центробанки придбали на 176% золота більше, ніж торік — Finance.ua

У І кварталі центробанки придбали на 176% золота більше, ніж торік Сьогодні 23:27 — Банківські метали

У І кварталі центробанки придбали на 176% золота більше, ніж торік

За даними Всесвітньої ради із золота (WGC), у І кварталі 2023 року регулятори придбали 228 тонн (на 176% більше, ніж за аналогічний період попереднього року — 82,7 тонни).

Про це повідомляє Всесвітня рада по золоту.

Майже 69% від загального обсягу купівлі дорогоцінного металу припадає усього на три державні установи:

Валютне управління Сінгапуру (MAS): +69 тонн золота (запаси збільшились у січні-березні на 45% - до 222 тонн);

Народний банк Китаю (PBoC): +58 тонн (загальний обсяг нині - 2068 тонн);

Центральний банк Туреччини: +30 тонн (запаси сягнули 572 тонни).

Продавців було небагато — усього на 47 тонн, з яких 96% припадає на три країни:

Казахстан: -20 тонн;

Узбекистан: -15 тонн;

Камбоджа: -10 тонн.

В умовах нестабільності та постійних коливань на валютних ринках, а також ситуації з потенційним дефолтом / порятунком від дефолту США — процес переходу у стабільне джерело накопичення, яким завжди є золото, триває.

Нагадаємо, JPMorgan зазначає, що інвестори, ймовірно, віддадуть перевагу золоту й технологічним акціям, оскільки ці ставки, як очікується, забезпечать буфер проти можливості рецесії в США цього року.

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