У І кварталі центробанки придбали на 176% золота більше, ніж торік — Finance.ua
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У І кварталі центробанки придбали на 176% золота більше, ніж торік

Банківські метали
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У І кварталі центробанки придбали на 176% золота більше, ніж торік
У І кварталі центробанки придбали на 176% золота більше, ніж торік
За даними Всесвітньої ради із золота (WGC), у І кварталі 2023 року регулятори придбали 228 тонн (на 176% більше, ніж за аналогічний період попереднього року — 82,7 тонни).
Про це повідомляє Всесвітня рада по золоту.
Майже 69% від загального обсягу купівлі дорогоцінного металу припадає усього на три державні установи:
  • Валютне управління Сінгапуру (MAS): +69 тонн золота (запаси збільшились у січні-березні на 45% - до 222 тонн);
  • Народний банк Китаю (PBoC): +58 тонн (загальний обсяг нині - 2068 тонн);
  • Центральний банк Туреччини: +30 тонн (запаси сягнули 572 тонни).
Продавців було небагато — усього на 47 тонн, з яких 96% припадає на три країни:
  • Казахстан: -20 тонн;
  • Узбекистан: -15 тонн;
  • Камбоджа: -10 тонн.
В умовах нестабільності та постійних коливань на валютних ринках, а також ситуації з потенційним дефолтом / порятунком від дефолту США — процес переходу у стабільне джерело накопичення, яким завжди є золото, триває.
Нагадаємо, JPMorgan зазначає, що інвестори, ймовірно, віддадуть перевагу золоту й технологічним акціям, оскільки ці ставки, як очікується, забезпечать буфер проти можливості рецесії в США цього року.

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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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