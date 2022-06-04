У Харкові створили чат-бот з даними про пошкодження будинків — Finance.ua

У Харкові створили чат-бот з даними про пошкодження будинків

Вчора 16:37 — Нерухомість

Для жителів Харкова, які евакуювалися у безпечніші регіони, створили спеціальний Telegram-бот. За допомогою нього можна дізнатися інформацію про пошкодження будинків.

Про це повідомляє мер Харкова Ігорь Терехов

Міський голова зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення у Харкові пошкоджень зазнали понад 2 тисяч будинків. З них 500 будівель не придатні для відновлення. Тому влада вирішила створити спеціальний бот @tviyDimKharkivBot.

«Пройшовши дуже просту реєстрацію (у чат-боті, — ред.), ви зможете дізнатися — чи постраждало ваше житло. Якщо так — то наскільки. Чи є у домі електрика, вода, газ, чи зруйнований цокольний поверх, вхідні групи. Виходячи з отриманих даних, ви зможете прийняти для себе виважене рішення, чи повертатися до Харкова», — зазначив Терехов.

Він попередив, що через значні пошкодження міська влада не встигла обстежити кожен будинок. У такому випадку варто зачекати декілька днів і знову сформувати запит про стан будинку.

Дізнатися інформацію про пошкодження у Харкові можна за посилання

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