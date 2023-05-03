У Харкові презентували український безпілотник Sirko. В чому його особливість — Finance.ua

У Харкові презентували український безпілотник Sirko. В чому його особливість Сьогодні 16:26 — Казна та Політика

Фото: Дмитро Гребінник

Розвідувальний безпілотник «Сірко», який розробили харківські конструктори, може збирати дані на відстані до 25 кілометрів. На озброєнні армії таких уже до 50 — їх закупили волонтери. Компанія планує підписати контракт із Міністерством оборони.

Дрон розробило харківське конструкторське бюро, розказав голова наглядової ради компанії-розробника Ігор Криничко.

«Ми вважаємо, що Україна за допомогою нашого літачка, так само як отаман Сірко, не програє жодної битви», — сказав Ігор Криничко.

Полковник запасу і волонтер Юрій Калгушкін, який консультує розробників, розповів, що безпілотник пройшов тестування в Міністерстві оборони.

Фото: Дмитро Гребінник

«Проводили випробування під час роботи радіоелектронної боротьби. Він показав себе дуже гарно. Якщо казати про мінідрони, такі як Mavic 3, Mavic Pro, то завдяки волонтерам Збройні сили ними забезпечені та забезпечуються. Якщо казати про тактичні й оперативно-тактичні, то потреба дуже велика», — сказав Калгушкін.

«Сірко» може фіксувати камерою місцевість протягом півтори години. Неозброєним оком апарату не видно на висоті 300 метрів і вище, каже Ігор Криничко.

«Немає жодних випромінювань. Вимикаються всі прилади й передавачі, які створюють випромінення. І враховуючи те, що матеріал, з якого зроблена машина, абсолютно радіопрозорий, тобто радіовідлуння дуже-дуже маленьке або навіть його немає, дрон майже неможливо побачити й у радіозоні», — пояснив Криничко.

За розрахунками представника компанії, на місяць зможуть виробляти до тисячі таких безпілотників.

Без наземної станції Sirko коштує 3 тисячі доларів. Комплекс, що складається зі станції та трьох безпілотників, компанія пропонує за ціною $9250.

Розмах крил у «Сірка» дуже малий у порівнянні з безпілотниками, що мають подібний функціонал, — лише 93 сантиметри. Звичайно, що це неабияка перевага. Найближчі до «харків’янина» зарубіжні вироби у розмаху мають 1,67-1,7 метра. Важить він біля 1,4 кг.

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