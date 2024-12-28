У Харкові десятки тисяч людей без тепла — Finance.ua
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У Харкові десятки тисяч людей без тепла

Казна та Політика
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У Харкові десятки тисяч людей без тепла
У Харкові десятки тисяч людей без тепла
Влада 28 грудня заявила, що триває процес відновлення теплопостачання у Харків та населених пунктах Харківського району.
Без тепла в тому числі й багатоквартирні будинки.
Станом на ранок залишаються без опалення близько 85 тисяч абонентів Харкова та 27 тисяч абонентів громад Харківського району.
Влада також звітує про поранених 27 грудня. Зокрема, у селі Річкодуб внаслідок обстрілу чоловік 58 років потрапив у лікарню.
За даними ОВА, в області перебувають понад 8 тисяч осіб, які підлягають евакуації.
За матеріалами:
Економічна Правда
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