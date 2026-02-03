0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Харкові через удари рф зливають воду з системи опалення у 820 будинках — мер

31
У Харкові через масовану комбіновану атаку росії ухвалили рішення про злив води із системи опалення у 820 житлових будинках, щоб не допустити замерзання теплових мереж.
Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у Телеграмі.
За словами мера, росія завдає цілеспрямованих ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.
«Мета очевидна — завдати максимальних руйнувань і залишити місто без тепла в умовах сильного морозу», — зазначив Терехов.

Вимушене рішення щодо опалення

Як заявив депутат Харківської міської ради Богдан Ткачук в ефірі Київ24, одна з провідних ТЕЦ Харкова отримала важкі ушкодження. Відновлення у теперішніх умовах поки неможливе.
Міська влада констатує, що через пошкодження однієї з найбільших теплоелектроцентралей іншого технічного рішення немає.
«Ми вже розуміємо, що доведеться ухвалювати важкі рішення. Одне з них — вимушене, але єдине можливе. Щоб не допустити замерзання мережі, нам необхідно злити теплоносій у системі теплопостачання 820 будинків, які живляться від однієї з найбільших ТЕЦ. Я розумію, наскільки це важко у двадцятиградусний мороз. Але безпрецедентна атака ворога на критичну інфраструктуру не залишає іншого варіанту», — повідомив міський голова Терехов.
За його словами, іншого виходу наші фахівці не бачать.

Пункти Незламності та транспорт

У зв’язку з ситуацією в Харкові цілодобово працюватимуть усі 101 пункт Незламності. За потреби міська влада готова оперативно розгорнути додаткові пункти обігріву.
Також можливі перебої в роботі міського електротранспорту. Для забезпечення мобільності мешканців у місті запускають додаткові автобусні маршрути.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems