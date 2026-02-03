У Харкові через удари рф зливають воду з системи опалення у 820 будинках — мер
У Харкові через масовану комбіновану атаку росії ухвалили рішення про злив води із системи опалення у 820 житлових будинках, щоб не допустити замерзання теплових мереж.
Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у Телеграмі.
За словами мера, росія завдає цілеспрямованих ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.
«Мета очевидна — завдати максимальних руйнувань і залишити місто без тепла в умовах сильного морозу», — зазначив Терехов.
Вимушене рішення щодо опалення
Як заявив депутат Харківської міської ради Богдан Ткачук в ефірі Київ24, одна з провідних ТЕЦ Харкова отримала важкі ушкодження. Відновлення у теперішніх умовах поки неможливе.
Міська влада констатує, що через пошкодження однієї з найбільших теплоелектроцентралей іншого технічного рішення немає.
«Ми вже розуміємо, що доведеться ухвалювати важкі рішення. Одне з них — вимушене, але єдине можливе. Щоб не допустити замерзання мережі, нам необхідно злити теплоносій у системі теплопостачання 820 будинків, які живляться від однієї з найбільших ТЕЦ. Я розумію, наскільки це важко у двадцятиградусний мороз. Але безпрецедентна атака ворога на критичну інфраструктуру не залишає іншого варіанту», — повідомив міський голова Терехов.
За його словами, іншого виходу наші фахівці не бачать.
Пункти Незламності та транспорт
У зв’язку з ситуацією в Харкові цілодобово працюватимуть усі 101 пункт Незламності. За потреби міська влада готова оперативно розгорнути додаткові пункти обігріву.
Також можливі перебої в роботі міського електротранспорту. Для забезпечення мобільності мешканців у місті запускають додаткові автобусні маршрути.
