У Google визначили найбільш зацікавлену у криптовалюті країну — Finance.ua

У Google визначили найбільш зацікавлену у криптовалюті країну Вчора 06:03 — Фінтех і Картки

У Google визначили найбільш зацікавлену у криптовалюті країну

Нігерія очолює рейтинг світового пошуку інформації в інтернеті про криптовалюту. CoinGecko опублікував дослідження, засноване на активності в Google Trends. З 15 досліджуваних країн Нігерія опинилася на першому місці за пошуком криптовалютної інформації в Google.

Статистика показує, що населення Нігерії найбільше шукало запити «криптовалюта», «інвестувати в криптовалюту» та «купити криптовалюту». І це попри те, що інтенсивність пошуку за словом «інвестиції в криптовалюту» знизилася в усьому світі, особливо після квітневого краху крипторинку.

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Через низький рівень фінансових послуг у країні нігерійці з великим зацікавленням дивляться у бік криптовалют. Станом на квітень 2022 року 35% нігерійців є інвесторами крипторинку — йдеться у звіті KuCoin

«Опитування показало, що жінки становлять 50% криптоінвесторів нарівні з чоловіками. Розподіл причин інвестування демонструє, що 53% інвесторів вважають криптовалюти надійним засобом зберігання коштів, 50% інвестують, щоб отримати більший прибуток у довгостроковій перспективі, 40% намагаються розпочати власний бізнес і покращити умови життя, 36% інвестують в додаткове джерело доходу до своєї зарплати, 34% прагнуть досягти фінансової незалежності, а 26% сподіваються покладатися на криптовалюти як на основне джерело доходу без необхідності додатково працювати».

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