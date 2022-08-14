У Google визначили найбільш зацікавлену у криптовалюті країну — Finance.ua
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У Google визначили найбільш зацікавлену у криптовалюті країну

Фінтех і Картки
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У Google визначили найбільш зацікавлену у криптовалюті країну
У Google визначили найбільш зацікавлену у криптовалюті країну
Нігерія очолює рейтинг світового пошуку інформації в інтернеті про криптовалюту. CoinGecko опублікував дослідження, засноване на активності в Google Trends. З 15 досліджуваних країн Нігерія опинилася на першому місці за пошуком криптовалютної інформації в Google.
Статистика показує, що населення Нігерії найбільше шукало запити «криптовалюта», «інвестувати в криптовалюту» та «купити криптовалюту». І це попри те, що інтенсивність пошуку за словом «інвестиції в криптовалюту» знизилася в усьому світі, особливо після квітневого краху крипторинку.
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Через низький рівень фінансових послуг у країні нігерійці з великим зацікавленням дивляться у бік криптовалют. Станом на квітень 2022 року 35% нігерійців є інвесторами крипторинку — йдеться у звіті KuCoin:
«Опитування показало, що жінки становлять 50% криптоінвесторів нарівні з чоловіками. Розподіл причин інвестування демонструє, що 53% інвесторів вважають криптовалюти надійним засобом зберігання коштів, 50% інвестують, щоб отримати більший прибуток у довгостроковій перспективі, 40% намагаються розпочати власний бізнес і покращити умови життя, 36% інвестують в додаткове джерело доходу до своєї зарплати, 34% прагнуть досягти фінансової незалежності, а 26% сподіваються покладатися на криптовалюти як на основне джерело доходу без необхідності додатково працювати».
За матеріалами:
noworries
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