В ОАЕ посилили контроль за купівлею нерухомості з оплатою в криптовалюті — Finance.ua

В ОАЕ посилили контроль за купівлею нерухомості з оплатою в криптовалюті Вчора 04:12 — Фінтех і Картки

В ОАЕ посилили контроль за купівлею нерухомості з оплатою в криптовалюті

Влада Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) зобов’язала агентів нерухомості попереджати органи з відмивання грошей про операції з оплатою в цифрових активах.

Про це повідомляє агентство Emirates.

На тлі появи в ОАЕ криптовалютних компаній деякі місцеві забудовники оголосили про початок прийому платежів у біткойні та Ethereum. У квітні таку можливість клієнтам надав один із найбільших девелоперів Дубая DAMAC Properties.

Вимоги поширюються на фізичних та юридичних осіб, а також угоди у сумі понад 55 000 дирхамів (~$15 000). Покупка може бути як повністю сплачена криптовалютою, так і частково — мінімальний ліміт не встановлено.

«Введення правил звітності для певних угод у сфері нерухомості є ще одним прикладом того, як ОАЕ координують дії уряду та приватного сектору для зміцнення національної структури для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму», — заявив міністр юстиції Абдулла Султан бін Аввад Аль Нуаймі.

Брокери, агенти та юридичні фірми мусять надсилати звіти до Підрозділу фінансової розвідки ОАЕ.

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