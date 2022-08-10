В ОАЕ посилили контроль за купівлею нерухомості з оплатою в криптовалюті — Finance.ua
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В ОАЕ посилили контроль за купівлею нерухомості з оплатою в криптовалюті

Фінтех і Картки
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В ОАЕ посилили контроль за купівлею нерухомості з оплатою в криптовалюті
В ОАЕ посилили контроль за купівлею нерухомості з оплатою в криптовалюті
Влада Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) зобов’язала агентів нерухомості попереджати органи з відмивання грошей про операції з оплатою в цифрових активах.
Про це повідомляє агентство Emirates.
На тлі появи в ОАЕ криптовалютних компаній деякі місцеві забудовники оголосили про початок прийому платежів у біткойні та Ethereum. У квітні таку можливість клієнтам надав один із найбільших девелоперів Дубая DAMAC Properties.
Вимоги поширюються на фізичних та юридичних осіб, а також угоди у сумі понад 55 000 дирхамів (~$15 000). Покупка може бути як повністю сплачена криптовалютою, так і частково — мінімальний ліміт не встановлено.
«Введення правил звітності для певних угод у сфері нерухомості є ще одним прикладом того, як ОАЕ координують дії уряду та приватного сектору для зміцнення національної структури для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму», — заявив міністр юстиції Абдулла Султан бін Аввад Аль Нуаймі.
Брокери, агенти та юридичні фірми мусять надсилати звіти до Підрозділу фінансової розвідки ОАЕ.
За матеріалами:
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