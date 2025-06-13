У Google пояснили, чому їхній пошуковик та інші важливі сервіси вийшли з ладу — Finance.ua
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У Google пояснили, чому їхній пошуковик та інші важливі сервіси вийшли з ладу

Технології&Авто
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У Google пояснили, чому їхній пошуковик та інші важливі сервіси вийшли з ладу
У Google пояснили, чому їхній пошуковик та інші важливі сервіси вийшли з ладу
У четвер, 12 червня, в усьому світі користувачі стикнулися з перебоями в роботі популярних додатків через технічну помилку у хмарній інфраструктурі Google Cloud, на якій працюють десятки онлайн-сервісів.
Про це повідомили в компанії Google.
Проблема виникла через автоматичне оновлення, яке помилково змінило ліміти запитів (так звані квоти) для багатьох систем, що обробляють дані. Через це більшість запитів до Google Cloud почали блокуватись. Компанія швидко обійшла цю перевірку, і за 2 години більшість сервісів відновили роботу. Але в одному з основних регіонів система сильно перевантажилась, тому відновлення затяглося.
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Цей збій також зачепив Cloudflare — глобальну мережу, яка забезпечує безпечну та швидку роботу тисяч сайтів. Вони повідомили, що через проблему в Google Cloud їхні сервіси, як-от авторизація, доставка контенту та аналітика, працювали з перебоями майже 3 години.
У компанії підкреслили, що це не була хакерська атака і дані користувачів не постраждали. Google пообіцяла найближчими днями опублікувати повний технічний звіт та заходи, які допоможуть уникнути подібного в майбутньому.
За матеріалами:
Українські Новини
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