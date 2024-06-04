У Google Cloud відбулися масові звільнення — Finance.ua

У Google Cloud відбулися масові звільнення Сьогодні 03:24 — Фондовий ринок

У Google Cloud відбулися масові звільнення

Співробітників у кількох командах Google Cloud повідомили, що вони тут більше не працюють.

Про це пише Business Insider з посиланням на внутрішній документ компанії та одного її співробітника.

Скільки саме позицій скорочено, не уточнюється. Найбільше звільнення торкнулися команди маркетингу (Go To Market). Співрозмовник видання стверджує, що «під ніж» пішло близько сотні членів команди в Азії. Представник Google каже, що цифра менша.

Читайте також Google звільняє сотні працівників та переносить посади до Індії та Мексики

Згідно з внутрішнім документом, також зменшилися відділи консалтингу, партнерств та інші. У ньому наголошується, що під звільнення потрапили деякі співробітники, найняті зовсім недавно, а принаймні один із них навіть не встиг пройти онбординг. Деяким скороченим співробітникам дали час на пошук іншої позиції в компанії.

Представник Google заявив, що техногігант постійно розвивається заради своїх клієнтів і реалізації можливостей, а також продовжує інвестувати в найважливіші для бізнесу напрямки.

Процес За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.