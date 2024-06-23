У Google Chrome для Android з’явилося озвучення сайтів — Finance.ua

У Google Chrome для Android з’явилося озвучення сайтів 23.06.2024, 01:23 — Технології&Авто

У Google Chrome для Android з’явилося озвучення сайтів, Фото: Getty Images

Google впровадила нову функцію в браузері Chrome для Android, яка дає змогу озвучувати вміст веб-сторінок прямо з додатка. Користувачам iOS ця функція вже певний час доступна в браузері Safari.

Про це пише The Verge.

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Функція під назвою Listen to this page (Прослухати цю сторінку) оснащена елементами управління відтворенням, аналогічними до тих, що ви знайдете в музичних плеєрах або програвачах подкастів, даючи змогу ставити на паузу, змінювати швидкість читання, перемотувати вперед або назад на 10 секунд,

Як увімкнути

Опція поширюється поступово, але її вже можна активувати вручну через панель експериментальних функцій:

Запустіть додаток Chrome на Android-смартфоні та в адресному рядку введіть «chrome://flags/#read-aloud» без лапок.

Перейдіть на сторінку з великим текстом, потім натисніть на іконку (•••) в меню і виберіть «Слухати цю сторінку», яка повинна з’явитися нижче опції перекладу.

Ви також можете попросити Google Assistant прочитати веб-сторінку вголос, і навіть перекласти її іншою мовою.

Однак вибір цього варіанта переведе користувача з Chrome у застосунок Google, тоді як нова функція дає змогу залишатися в браузері.

УНІАН За матеріалами:

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