У Google Chrome для Android з’явилося озвучення сайтів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Google Chrome для Android з’явилося озвучення сайтів

Технології&Авто
10
У Google Chrome для Android з’явилося озвучення сайтів
У Google Chrome для Android з’явилося озвучення сайтів, Фото: Getty Images
Google впровадила нову функцію в браузері Chrome для Android, яка дає змогу озвучувати вміст веб-сторінок прямо з додатка. Користувачам iOS ця функція вже певний час доступна в браузері Safari.
Про це пише The Verge.
Читайте також
Функція під назвою Listen to this page (Прослухати цю сторінку) оснащена елементами управління відтворенням, аналогічними до тих, що ви знайдете в музичних плеєрах або програвачах подкастів, даючи змогу ставити на паузу, змінювати швидкість читання, перемотувати вперед або назад на 10 секунд,

Як увімкнути

Опція поширюється поступово, але її вже можна активувати вручну через панель експериментальних функцій:
  • Запустіть додаток Chrome на Android-смартфоні та в адресному рядку введіть «chrome://flags/#read-aloud» без лапок.
  • Перейдіть на сторінку з великим текстом, потім натисніть на іконку (•••) в меню і виберіть «Слухати цю сторінку», яка повинна з’явитися нижче опції перекладу.
У Google Chrome для Android з’явилося озвучення сайтів
Ви також можете попросити Google Assistant прочитати веб-сторінку вголос, і навіть перекласти її іншою мовою.
Однак вибір цього варіанта переведе користувача з Chrome у застосунок Google, тоді як нова функція дає змогу залишатися в браузері.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.