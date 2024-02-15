У Gmail з’явилося неприємне обмеження — Finance.ua
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У Gmail з’явилося неприємне обмеження

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Компанія Google попередила користувачів Gmail про зміни, які з’явилися у її поштовому сервісі, починаючи з лютого поточного року. Посилено боротьбу зі спамом, від якої можуть постраждати навіть звичайні користувачі.
Google обмежуватиме доступ до Gmail тим користувачам, які розсилають понад п’ять тисяч листів на добу на інші адреси в домені @gmail.com. Кожен такий лист повинен мати посилання для відписки від розсилки в один клік. Якщо посилання немає, користувач не зможе надсилати листи — спочатку тимчасово, а потім його обліковий запис може піддатися блокуванню. Google поступово фільтруватиме поштовий трафік, що не відповідає вимогам, і поступово доведе його до 100%. В ідеалі ініціатори розсилки повинні отримувати схвалення на отримання листа від кожного одержувача та на вимогу Google надавати докази того, що їхні листи не нав’язані проти волі.
Зміни стосуються тих, хто використовує Google Workspace — сервіс Google, призначений в основному для організацій та приватних підприємців. Передбачається, що посилення правил дозволить користувачам Gmail уникнути небажаних листів і простіше позбавлятися подібної кореспонденції.
За матеріалами:
itechua
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