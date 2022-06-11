У Франції запрацювала перша морська вітрова електростанція — Finance.ua

Франція вперше отримала електроенергію, вироблену на розміщеній у морі вітровій електростанції.
Про це повідомляє Le Figaro.
Вітряки розміщені у морі поруч з містом Сен-Назер, біля гирла Луари, це перша електростанція такого типу, введена в експлуатацію у Франції. Оператор повідомив, що 10 червня там були вироблені перші мегавати енергії.
Наразі включили у роботу 27 вітряків, у перспективі їхня кількість має зрости до 80.
У 2023 році має запрацювати парк вітряків біля міста Фекам, на узбережжі Нормандії, а згодом — ще два, біля узбережжя Бретані та у Ла-Манші в районі міста Кальвадос.
Франція пізніше за низку інших західноєвропейських держав почала розвивати галузь, проте зараз президент Еммануель Макрон оголосив про наміри створити в країні 50 вітрових електростанцій морського базування до кінця 2050 року та зробити цей напрямок пріоритетнішим, ніж вітрові електростанції на суходолі.
Основна частка електроенергії для потреб країни забезпечується атомними електростанціями.