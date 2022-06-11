У Франції запрацювала перша морська вітрова електростанція — Finance.ua
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У Франції запрацювала перша морська вітрова електростанція

Вчора 13:34Енергетика
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Франція вперше отримала електроенергію, вироблену на розміщеній у морі вітровій електростанції.
Про це повідомляє Le Figaro.
Вітряки розміщені у морі поруч з містом Сен-Назер, біля гирла Луари, це перша електростанція такого типу, введена в експлуатацію у Франції. Оператор повідомив, що 10 червня там були вироблені перші мегавати енергії.
Наразі включили у роботу 27 вітряків, у перспективі їхня кількість має зрости до 80.
У 2023 році має запрацювати парк вітряків біля міста Фекам, на узбережжі Нормандії, а згодом — ще два, біля узбережжя Бретані та у Ла-Манші в районі міста Кальвадос.
Франція пізніше за низку інших західноєвропейських держав почала розвивати галузь, проте зараз президент Еммануель Макрон оголосив про наміри створити в країні 50 вітрових електростанцій морського базування до кінця 2050 року та зробити цей напрямок пріоритетнішим, ніж вітрові електростанції на суходолі.
Основна частка електроенергії для потреб країни забезпечується атомними електростанціями.
За матеріалами: Економічна Правда
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