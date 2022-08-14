У Франції українські біженці можуть отримати компенсацію за оренду житла — Finance.ua
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У Франції українські біженці можуть отримати компенсацію за оренду житла

Особисті фінанси
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У Франції українські біженці можуть отримати компенсацію за оренду житла
У Франції українські біженці можуть отримати компенсацію за оренду житла
Компенсує витрати українцям, котрі переїхали під час війни до Франції, Фонд допомоги сім’ям (CAF). Гроші на оренду житла можна отримувати до кінця терміну свого перебування у цій країні.
Для отримання допомоги від Фонду українцям потрібно створити обліковий запис на сайті організації. Для цього необхідно мати такі документи:
  • декларацію про доходи членів сім’ї та сплату податків за останній рік;
  • довідки про оренду, склад сім’ї;
  • банківські реквізити;
  • копію дозволу на тимчасовий захист у Франції
CAF повертає частину оренди безпосередньо власнику житла, а різницю орендар сплачує самостійно.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

Обчислити приблизну суму субсидії можна на сайті CAF, вказавши інформацію про фінансовий стан та орендоване житло.
Розмір допомоги залежить від кількох факторів:
  • вартості оренди;
  • площі та типу житла;
  • кількості та віку людей, що там проживають;
  • сімейного стану;
  • заробітної плати орендаря.
Загалом розмір допомоги у Франції українцям, які мають статус тимчасового захисту, становить (крім компенсації за житло), 6,8 EUR на день на дорослу людину (200 EUR на місяць). За оренду держава приблизно компенсує ще 220 євро на місяць. Для маленьких дітей, багатодітних сімей та осіб з інвалідністю призначається додаткова індивідуальна матеріальна допомога.
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