У Франції Google оштрафували на 2 млн євро — Finance.ua

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У Франції Google оштрафували на 2 млн євро

Фондовий ринок
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У Франції Google оштрафували на 2 млн євро
У Франції Google оштрафували на 2 млн євро
Google отримав штраф у розмірі 2 мільйони євро за порушення правил, що стосуються його пошукової системи та Google Play Store
Про це інформує Euronews.
Технологічного гіганта Google оштрафували на 2 мільйони євро у Франції через недотримання правил щодо пошукової системи та Play Store.
Генеральний директорат Франції з питань конкуренції, споживчих справ та боротьби з шахрайством заявив, що компанія не надає достатньо інформації про критерії рейтингу, а також не пояснює ціни на туристичне розміщення та не дає причин не публікувати свої огляди додатків.
У 2021 році після перевірок національним відділом розслідувань DGCCRF було виявлено, що пошукова система Google не надавала інформацію про критерії ранжування результатів.
Відділ боротьби з шахрайством Google заявив, що відтоді вони виправили частину проблем, але компанія шкодує, що ці зміни не були враховані агентством.

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За матеріалами:
Espreso.tv
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