У Франції Google оштрафували на 2 млн євро — Finance.ua

У Франції Google оштрафували на 2 млн євро 16.07.2023, 00:22 — Фондовий ринок

У Франції Google оштрафували на 2 млн євро

Google отримав штраф у розмірі 2 мільйони євро за порушення правил, що стосуються його пошукової системи та Google Play Store

Про це інформує Euronews

Технологічного гіганта Google оштрафували на 2 мільйони євро у Франції через недотримання правил щодо пошукової системи та Play Store.

Генеральний директорат Франції з питань конкуренції, споживчих справ та боротьби з шахрайством заявив, що компанія не надає достатньо інформації про критерії рейтингу, а також не пояснює ціни на туристичне розміщення та не дає причин не публікувати свої огляди додатків.

У 2021 році після перевірок національним відділом розслідувань DGCCRF було виявлено, що пошукова система Google не надавала інформацію про критерії ранжування результатів.

Відділ боротьби з шахрайством Google заявив, що відтоді вони виправили частину проблем, але компанія шкодує, що ці зміни не були враховані агентством.

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