У Фінляндії автоматично продовжать дозволи на проживання для українців — Finance.ua

У Фінляндії автоматично продовжать дозволи на проживання для українців Сьогодні 18:32 — Особисті фінанси

У Фінляндії автоматично продовжать дозволи на проживання для українців

Посвідки на проживання українців, які переїхали до Фінляндії, рятуючись від війни, та оформили там тимчасовий захист, автоматично продовжать ще на рік; перевипускати картку-посвідку можна на власний розсуд.

Про це повідомили у Міграційній службі.

Дозволи на проживання (oleskelulupa), видані українцям з тимчасовим захистом, автоматично продовжать до 4 березня 2024 року, а всі нові одразу видаватимуть з терміном дії до цієї дати.

Відтак особисто звертатися до служби для продовження терміну дії дозволу на проживання немає необхідності. Людині має надійти лист, який підтверджує продовження дозволу, якщо під час реєстрації залишали номер телефону — інформація надійде також в СМС, тож українців закликають пригадати, чи вказані в анкеті контактні дані залишаються актуальними.

Картку-посвідку на проживання (oleskelulupakortti) за стандартною процедурою вимагається поновлювати, коли її термін дії закінчується, але українці з тимчасовим захистом можуть використовувати і свою стару картку. За бажання можна податися на отримання нової картки безкоштовно, починаючи з 25 січня, і тоді на ній буде вказаний оновлений термін дії.

У комюніке відомства не акцентують на цьому уваги, проте картку-посвідку вочевидь краще оновити тим, хто планує виїздити за межі Фінляндії чи Євросоюзу — аби під час повернення не мати проблем на кордоні через старий термін дії на ній.

Європейська правда За матеріалами:

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