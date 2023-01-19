У Фінляндії автоматично продовжать дозволи на проживання для українців — Finance.ua
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У Фінляндії автоматично продовжать дозволи на проживання для українців

Особисті фінанси
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У Фінляндії автоматично продовжать дозволи на проживання для українців
У Фінляндії автоматично продовжать дозволи на проживання для українців
Посвідки на проживання українців, які переїхали до Фінляндії, рятуючись від війни, та оформили там тимчасовий захист, автоматично продовжать ще на рік; перевипускати картку-посвідку можна на власний розсуд.
Про це повідомили у Міграційній службі.
Дозволи на проживання (oleskelulupa), видані українцям з тимчасовим захистом, автоматично продовжать до 4 березня 2024 року, а всі нові одразу видаватимуть з терміном дії до цієї дати.
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Відтак особисто звертатися до служби для продовження терміну дії дозволу на проживання немає необхідності. Людині має надійти лист, який підтверджує продовження дозволу, якщо під час реєстрації залишали номер телефону — інформація надійде також в СМС, тож українців закликають пригадати, чи вказані в анкеті контактні дані залишаються актуальними.
Картку-посвідку на проживання (oleskelulupakortti) за стандартною процедурою вимагається поновлювати, коли її термін дії закінчується, але українці з тимчасовим захистом можуть використовувати і свою стару картку. За бажання можна податися на отримання нової картки безкоштовно, починаючи з 25 січня, і тоді на ній буде вказаний оновлений термін дії.
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У комюніке відомства не акцентують на цьому уваги, проте картку-посвідку вочевидь краще оновити тим, хто планує виїздити за межі Фінляндії чи Євросоюзу — аби під час повернення не мати проблем на кордоні через старий термін дії на ній.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
Європейська правда
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