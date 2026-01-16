0 800 307 555
У двох регіонах викрито корупційні схеми Укртрансбезпеки

Кримінал
46
Фото: gp.gov.ua
Прокуратура викрила корупційні правопорушення серед посадовців Укртрансбезпеки в різних регіонах України.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За процесуального керівництва органів прокуратури зафіксовано два факти вимагання, отримання та пропозиції неправомірної вигоди за сприяння перевізникам в уникненні контролю та відповідальності.

Факт корупції на Хмельниччині

У Хмельницькій області повідомлено про підозру старшому державному інспектору одного з підрозділів Управління державного нагляду (контролю) Укртрансбезпеки за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.
За даними слідства, посадовець обіцяв підприємцю:
  • безперешкодне перевезення сільськогосподарської продукції вантажним транспортом;
  • інформування про розташування пунктів вагового контролю з метою уникнення штрафів.
Свої «послуги» він оцінив у 30 тис. грн. Підозрюваного затримано у січні 2026 року під час одержання коштів у порядку статті 208 КПК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Факт корупції на Черкащині

На Черкащині затримано співробітника Укртрансбезпеки за підозрою у пропозиції неправомірної вигоди за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України.
За версією слідства, посадовець пропонував іншому інспектору щомісяця сплачувати 50 тис. грн за непритягнення окремих перевізників до відповідальності за:
  • перевищення вагових норм;
  • перевезення пасажирів без дозвільних документів.
10 січня 2026 року підозрюваного затримано під час передачі коштів у порядку статті 208 КПК України.
За матеріалами:
Finance.ua
