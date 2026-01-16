У двох регіонах викрито корупційні схеми Укртрансбезпеки
Прокуратура викрила корупційні правопорушення серед посадовців Укртрансбезпеки в різних регіонах України.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За процесуального керівництва органів прокуратури зафіксовано два факти вимагання, отримання та пропозиції неправомірної вигоди за сприяння перевізникам в уникненні контролю та відповідальності.
Факт корупції на Хмельниччині
У Хмельницькій області повідомлено про підозру старшому державному інспектору одного з підрозділів Управління державного нагляду (контролю) Укртрансбезпеки за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.
За даними слідства, посадовець обіцяв підприємцю:
- безперешкодне перевезення сільськогосподарської продукції вантажним транспортом;
- інформування про розташування пунктів вагового контролю з метою уникнення штрафів.
Свої «послуги» він оцінив у 30 тис. грн. Підозрюваного затримано у січні 2026 року під час одержання коштів у порядку статті 208 КПК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Факт корупції на Черкащині
На Черкащині затримано співробітника Укртрансбезпеки за підозрою у пропозиції неправомірної вигоди за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України.
За версією слідства, посадовець пропонував іншому інспектору щомісяця сплачувати 50 тис. грн за непритягнення окремих перевізників до відповідальності за:
- перевищення вагових норм;
- перевезення пасажирів без дозвільних документів.
10 січня 2026 року підозрюваного затримано під час передачі коштів у порядку статті 208 КПК України.
Поділитися новиною
Також за темою
У двох регіонах викрито корупційні схеми Укртрансбезпеки
У Краматорську викрили схему розкрадання понад 47 млн грн на FPV-дронах
Збитки понад 5 млн грн: вінничанин виготовив понад 1,6 млн підробок марок Укрпошти (фото)
Чоловік з іграшковим пістолетом намагався пограбувати обмінники (фото)
Прокуратура хоче стягнути 590 тисяч гривень з підрядника, який будував сверловину на столичній Оболоні
Юлії Тимошенко вручили підозру за пропонування хабаря нардепам