У Дубаї збудують найвищий житловий хмарочос у світі (відео) — Finance.ua

У Дубаї збудують найвищий житловий хмарочос у світі (відео) Сьогодні 20:44 — Технології&Авто

У Дубаї збираються звести найвищу житлову будівлю у світі — 112-поверхову «гіпервежу» під назвою Burj Binghatti Jacob & Co Residences, повідомляється на вебсайті забудовника.

Так, може бути побитий рекорд Central Park Tower, 472-метрового хмарочоса в Нью-Йорку.

Будівля під назвою Burj Binghatti Jacob & Co Residences є результатом співпраці між еміратською девелоперською компанією Binghatti та брендом годинника Jacob & Co.

Автори проєкту прикрасили хмарочос «короною» з ромбоподібних шпилів, щоб надати йому ще більшої величі та розмаху. Будівлю планують збудувати в самому серці найвідомішого фінансового району Дубая, Business Bay.

«Пропонований проєкт враховує понад 100 поверхів, що складаються з розкішних резиденцій з двома і трьома спальнями. У цій гіпервежі також знаходиться спеціальна команда консьєржів, що пропонує послуги, такі як дитячий садок, охоронець, шофер та особистий кухар», — йдеться у заяві девелопера.

На вершині хмарочоса розташується «п’ять найрозкішніших і найексклюзивніших пентхаусів у Дубаї».

«Ширяючи на вершині світу, вони пропонують безмежний вид на горизонт міста, враховуючи центр міста та водний канал Дубая. Натхненні нашими колекціями високого годинникового мистецтва, ці пентхауси будуть складатися з трьох типів, кожен з яких буде названий на честь наших флагманських годинників Jacob & Co — Fleurs De Jardin, Astronomia і Billionaire. Дизайн інтер’єру колекції пентхаусів буде безпосередньо натхненний їхньою унікальною естетикою. Як випливає з назви, пентхаус мільярдера — перлина гіпервежі в короні», — розповів голова та креативний директор Jacob & Co Джейко Арабо.

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