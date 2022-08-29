У Дубаї хочуть побудувати кільцеподібне місто Downtown Circle навколо хмарочоса Бурдж-Халіфа — Finance.ua

У Дубаї хочуть побудувати кільцеподібне місто Downtown Circle навколо хмарочоса Бурдж-Халіфа Вчора 06:57 — Технології&Авто

У Дубаї хочуть побудувати кільцеподібне місто Downtown Circle навколо хмарочоса Бурдж-Халіфа

Архітектурне бюро ZNera Space із Дубая запропонувало оригінальний проєкт міського центру під назвою Downtown Circle. Концепт передбачає створення стійкого кільцеподібного міста на висоті 550 метрів, яке розташується навколо хмарочоса Бурдж-Халіфа.

Довжина кола такого нетипового міста становитиме 3000 метрів. Його планують розмістити на п’яти вертикальних опорах. Усередині міста розташуються житлові, громадські, комерційні приміщення, офіси, дослідні центри, а також парки. Кільце зможе похвалитися різноманітним кліматом та природним середовищем проживання.

Багатофункціональний комплекс є альтернативою традиційним окремим, не пов’язаним між собою багатоповерховим будинкам у мегаполісах. Він складатиметься з двох житлових кілець, між якими розташується суцільна зелена зона — Skypark. Передбачено поділ усієї структури на 5 рівнів, які включають дрібніші блоки для створення низки житлових, громадських, комерційних та культурних місць.

За задумом архітекторів, небесний парк Skypark зможе запропонувати мешканцям Downtown Circle чисте свіже повітря, природне освітлення і панорамний вид на місто. У зеленому поясі ZNera Space поєднує різні кліматичні умови та природні середовища, включаючи каньйони, піщані дюни, болота, водоспади, печери та тропічну рослинність.

З метою забезпечення екологічної стійкості, ZNera Space має намір зробити Downtown Circle «невіддільною частиною міської екосистеми». Тут розмістять дикорослі рослини, зони для виробництва харчових продуктів, спеціальні місця для збирання дощової води та сонячні електростанції, а також системи для фільтрації речовин з повітря, що забруднюють його.

Для переміщення по Downtown Circle передбачено залізничну транспортну систему, що складається з парку підвісних капсул. Вони перевозитимуть пасажирів за зовнішнім периметром нижнього ярусу кільця, рухаючись зі швидкістю 100 км/год. Принагідно капсули зможуть забезпечити 360-градусний огляд розташованого внизу міста з висоти 500 метрів. Додатково на даху внутрішнього кільця передбачено надземний вертолітний майданчик.

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