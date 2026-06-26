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У Дубаї будують аеропорт майбутнього

Фондовий ринок
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У Дубаї будують аеропорт майбутнього
У Дубаї будують аеропорт майбутнього
У Дубаї стартувала реалізація одного з найамбітніших інфраструктурних проєктів сучасності — будівництва міжнародного аеропорту Al Maktoum International Airport, який після завершення робіт має стати найбільшим у світі.
Як пише Daily Mail, вартість мегапроєкту оцінюється у 23,6 мільярда фунтів стерлінгів (понад 30 млрд доларів). Влада емірату вже підтвердила, що перша черга будівництва просувається згідно з графіком.
Минулого тижня МЗС Великої Британії скасувало рекомендації утриматися від поїздок до Об’єднаних Арабських Еміратів, тож для багатьох туристів розкішний відпочинок у Дубаї знову став актуальним.

Найбільший аеропорт

Новий транспортний хаб займатиме площу 70 квадратних кілометрів і, за планом, відкриється у 2032 році.
Після завершення всіх етапів будівництва він зможе обслуговувати до 260 мільйонів пасажирів щороку, що зробить його найбільшим аеропортом у світі за пасажиропотоком.
Попри величезну кількість мандрівників, розробники обіцяють практично повністю позбутися черг.
За інформацією видання Khaleej Times, між терміналами та зонами посадки курсуватимуть автоматизовані безпілотні потяги (automated people movers).
Крім того, сам процес реєстрації може кардинально змінитися. Пасажири зможуть здати багаж ще до прибуття до термінала, а пройти check-in — дорогою до аеропорту, а не у традиційний спосіб.
Генеральний директор Dubai Airports Пол Гріффітс пояснив концепцію нового хабу:
«Ідея полягає в тому, щоб після прибуття до аеропорту людина проходила коротким і максимально зручним маршрутом. Вам не доведеться зупинятися для проходження паспортного контролю, реєстрації, перевірок безпеки чи митних процедур. Ми хочемо дати пасажирам можливість самим вирішувати, де вони хочуть зупинитися — зайти до магазину, повечеряти в ресторані або відпочити в лаунж-зоні».
Таким чином, перебування в аеропорту має стати максимально безперервним і комфортним.
За матеріалами:
УНІАН
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