У ДСНС розповіли, чи варто вже «перевзуватися» на літню гуму — Finance.ua

У ДСНС розповіли, чи варто вже «перевзуватися» на літню гуму Сьогодні 05:18 — Технології&Авто

У ДСНС розповіли, чи варто вже «перевзуватися» на літню гуму

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій водіям поки що не рекомендують «перевзуватися» на літню гуму.

Про це під час брифінгу сказав прес-офіцер ДСНС Олександр Хорунжий. Відповідаючи на запитання щодо можливих ускладнень погодних умов наступного тижня, він зазначив, що ДСНС до цього постійно готова та постійно моніторить ситуацію. «Я б зараз не рекомендував водіям „перевзуватися“ на літню гуму. Поки зачекайте, коли ситуація з погодними умовами стабілізується», — закликав він.

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Крім того, Хорунжий зазначив, що ДСНС моніторить ситуацію щодо можливого підйому рівнів води в річках.

«Зокрема у нас є інформація, що 31 березня, у зв’язку з опадами, на річках басейну Прип’яті очікується підвищення рівнів води на 0,1-0,3 м та вихід води, відповідно, на заплави. Це стосується Ковельського, Камінь-Каширського районів Волинської області», — розповів представник служби.

Як відомо, останніми днями в Україну прийшло похолодання. Це призвело до аварій на дорогах, знеструмлення та збільшення енергоспоживання.

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УНІАН За матеріалами:

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