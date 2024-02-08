У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні перед можливою новою блокадою — Finance.ua
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У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні перед можливою новою блокадою

Казна та Політика
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Українські прикордонники не виключають, що завтра польські фермери можуть знову заблокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Станом на сьогодні на КПП великих черг немає.
Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону 8 лютого.
«Зараз ми якраз контактуємо з польськими колегами, аби розуміти, на яких напрямках це відбуватиметься. Чи охоплять вони пункти пропуску, де блокування відбувалося раніше, чи це може бути ширшим, і обов’язково про це повідомимо», — сказав речник.
За словами Демченка, зараз інтенсивність руху вантажівок залишається фактично на тому самому рівні, як це було до блокування кордону ще у листопаді минулого року. Усі пункти пропуску працюють як на в'їзд до України, так і на виїзд.
«Станом на сьогоднішній ранок (якщо говорити про 4 головні напрямки — Ягодин, Рава-Руська, Краковець та Шегині) у черзі на території Польщі перебуває трохи більше ніж 600 вантажівок. Але це незначна черга за тієї інтенсивності руху, яка забезпечується зараз», — додав він.
Спікер наголосив, що прикордонна служба не виключає нових блокувань на польсько-українському кордоні. Про них обіцяють повідомити пізніше.
За матеріалами:
Діло
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