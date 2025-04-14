У дохід України стягнули активи підсанкційного ВАТ «Бєларуськалій» — Finance.ua

У дохід України стягнули активи підсанкційного ВАТ «Бєларуськалій» Сьогодні 09:13 — Казна та Політика

За позовом Міністерства юстиції України суд стягнув в дохід держави активи підсанкційного ВАТ «Бєларуськалій».

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

«Суд задовольнив позов Міністерства юстиції України до ВАТ „Білоруськалій“ щодо застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів підсанкційної особи», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це підприємство є провідним державним виробником калійних добрив у Білорусі та одним з найбільших платників податків до бюджету республіки білорусь, яка повністю контролюється її політичною верхівкою, у тому числі, безпосередньо самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

У Мін’юсті підкреслили, що ВАТ «Бєларуськалій» своїми діями сприяє веденню війни проти України — зокрема, через фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами військово-промислового комплексу рф та окупаційними «адміністраціями» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».

Крім того, компанія надавала транспортні засоби та приміщення для перебування українських дітей, вивезених із ТОТ на територію республіки білорусь, а також брала участь в організації й фінансуванні заходів, спрямованих на підтримку політики росії щодо заперечення права українського народу на самоідентифікацію.

Відповідно до рішення ВАКС, в дохід держави стягнуто понад 70 тис. тонн калію хлористого, 250 млн. грн, 1 545 залізничних вагонів, 48% статутного капіталу ТОВ «АГРОРОСКВЕТ».

Також згідно з рішенням суду підприємство позбавлено права на компенсацію вартості примусово відчуженого майна.

Укрінформ За матеріалами:

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