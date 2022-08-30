У Дніпрі злочинна організація привласнювала і продавала нерухомість за підробленими документами — Finance.ua

У Дніпрі злочинна організація привласнювала і продавала нерухомість за підробленими документами Вчора 17:46 — Кримінал

У Дніпрі злочинна організація привласнювала і продавала нерухомість за підробленими документами, gp.gov.ua

Офіс Генерального прокурора повідомив, що викрито учасників злочинної організації, яка займалася заволодінням об’єктами нерухомості у м. Дніпрі.

Про це йдеться у пресслужбі ОГП.

За даними слідства, підозрювані з червня 2021 по серпень 2022 року оформлювали нерухомість на підставних або неіснуючих осіб за підробленими документами, які виготовляли на орендованій квартирі. Після цього нерухомість виставляли на продаж. Грошові кошти, отримані від продажу майна, учасники групи привласнювали та розподіляли між собою. У такий спосіб вони заволоділи правом власності на три квартири померлих громадян та помешканням літньої жінки, за продаж яких отримали 3 млн грн.

У ході обшуків правоохоронці вилучили сім автомобілів, майже 3,2 млн грн, 22 мобільні телефони, 62 паспорти громадян України і для виїзду за кордон, комп’ютерну техніку.

gp.gov.ua

«За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури керівнику та вісьмом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за фактами шахрайського заволодіння об’єктами нерухомості та підроблення документів (ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 255, ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України). Вісьмох учасників групи затримано у порядку ст. 208 КПК України, одного з учасників оголошено у розшук», — сказано у повідомленні.

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