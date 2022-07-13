У Дніпрі скорочують податки на землю та нерухомість — Finance.ua

У Дніпрі скорочують податки на землю та нерухомість Вчора 17:45 — Казна та Політика

У Дніпрі скорочують податки на землю та нерухомість

У Дніпрі скорочують податки на землю та нерухомість. Зміни діятимуть з 1 січня 2023 року — протягом дії в Україні військового стану та ще 12 місяців після його скасування.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

«У Дніпрі скорочують податки на землю та нерухомість. Подекуди — понад у 4 рази. Полегшення податкового тиску дозволить підприємцям зберегти робочі місця та своєчасно платити працівникам. Це підтримає бізнес у релокації. Про це просили самі підприємці», — зазначив Філатов.

За його словами, ставку з податку на нежитлову нерухомість зменшено на 25% для юридичних та фізичних осіб.

Ставки плати за земельні ділянки, де будуватимуть житло, громадську та бізнес-забудову зменшено більш ніж у 4 рази.

«Це допоможе забудовникам уберегтися від банкрутства, а місту убезпечитися від довгобудів», — наголосив мер.

Також вдвічі знизиться ставка із земельних ділянок для підприємств зв’язку.

З 2,3% до 1,3% впадуть ставки плати за земельні ділянки, де працюють промислові підприємства, а також уразливі сектори — енергетика та транспорт.

Крім того, для відновлення після ракетного обстрілу мерія вводить понижувальний коефіцієнт розміру плати за землю — 0,3%.

Зміни діятимуть з 1 січня 2023 року — протягом дії в Україні військового стану та ще 12 місяців після його скасування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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