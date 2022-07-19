У Дніпрі підвищують вартість проїзду в громадському транспорті — Finance.ua
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У Дніпрі підвищують вартість проїзду в громадському транспорті

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У Дніпрі вартість проїзду в автобусах та маршрутках підвищать до 15 гривень.
Таке рішення ухвалили у Дніпровській міській раді ще минулого тижня. Наголошується, що підвищити вартість проїзду планували з 9 липня, але департаменту транспорту потрібен час на обробку пропозицій від містян, узгодження вимог та підписання угод з перевізниками.
Тариф на проїзд на міських автобусних маршрутах зросте з 10 до 15 гривень, за учнівським квитком — до 11 гривень.
Проїзд на маршрутах № 9, 77, 90, 92, 141 коштуватиме 18 гривень, а за учнівським — 13 гривень.
Вартість проїзду в електротранспорті та метро не зміниться. Для школярів за наявності учнівського квитка проїзд безкоштовний.
Як повідомив у коментарі заступник мера Дніпра Михайло Лисенко, підвищення ціни на проїзд у громадському транспорті зумовлене різким ростом цін на пальне.
«Тепер вартість проїзду до 15 гривень, а була 10. Це рішення ухвалили минулої середи, а зумовлене воно різким підвищенням цін на пальне», — зазначив Лисенко.

Довідка Finance.ua:

  • Жителів міста Лева зобов’язали платити 15 гривень.
  • Мешканці Івано-Франківська платитимуть більше за проїзд у громадському транспорті вже з 16 червня. Там ціна проїзду в автотранспорті приватних перевізників зріс до 10 гривень.
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За матеріалами:
УНІАН
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