У «Дію» повернулась послуга «єВідновлення» — Finance.ua

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У «Дію» повернулась послуга «єВідновлення»

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У «Дію» повернулась послуга «єВідновлення»
У «Дію» повернулась послуга «єВідновлення»
Послуга «єВідновлення» знову доступна в «Дії». Українці можуть подавати заявки на компенсацію пошкодженого чи зруйнованого житла в застосунку.
Про це повідомив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.
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«Якщо ваше житло пошкоджене чи зруйноване внаслідок бойових дій, подавайте заявку на отримання державної допомоги в Дії. Першочергово компенсації отримають військовослужбовці, багатодітні сім’ї та люди з інвалідністю», — зазначив Федоров.
Він нагадав, що кошти з картки можна витратити на будівельні матеріали або сплатити за послуги підрядників, які допоможуть відновити оселю.
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«Послуга актуальна для підконтрольних територій України», — додав міністр.
«Також запрошуємо до програми бізнеси, які продають будматеріали або надають ремонтні послуги: це чудова нагода отримати нових клієнтів і підтримати свою справу», — повідомив Федоров.
За матеріалами:
Finance.ua
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