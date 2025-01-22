У «Дію» повернулась послуга «єВідновлення» — Finance.ua

У «Дію» повернулась послуга «єВідновлення» Сьогодні 18:10

У «Дію» повернулась послуга «єВідновлення»

Послуга «єВідновлення» знову доступна в «Дії». Українці можуть подавати заявки на компенсацію пошкодженого чи зруйнованого житла в застосунку.

Про це повідомив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

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«Якщо ваше житло пошкоджене чи зруйноване внаслідок бойових дій, подавайте заявку на отримання державної допомоги в Дії. Першочергово компенсації отримають військовослужбовці, багатодітні сім’ї та люди з інвалідністю», — зазначив Федоров.

Він нагадав, що кошти з картки можна витратити на будівельні матеріали або сплатити за послуги підрядників, які допоможуть відновити оселю.

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«Послуга актуальна для підконтрольних територій України», — додав міністр.

«Також запрошуємо до програми бізнеси, які продають будматеріали або надають ремонтні послуги: це чудова нагода отримати нових клієнтів і підтримати свою справу», — повідомив Федоров.

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