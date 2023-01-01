У «Дії» зареєструвалися понад 140 тисяч нових ФОП за 2022 рік — Finance.ua

У «Дії» зареєструвалися понад 140 тисяч нових ФОП за 2022 рік Сьогодні 06:23 — Особисті фінанси

У «Дії» зареєструвалися понад 140 тисяч нових ФОП за 2022 рік

Незважаючи на відключення світла, обстріли російських злочинців, українці продовжують реалізовувати потужні ідеї та відкривати власні справи. За 2022 рік у застосунку «Дія» зареєструвалися 140 тисяч нових фізичних осіб-підприємців.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«114 тисяч. Саме стільки людей створили бізнес, зареєструвавши ФОП через Дію з початку повномасштабної війни. Вражаюча кількість. Загалом за 2022 рік маємо понад 140 тисяч нових ФОПів у Дії. Це показник незламності українських підприємців», — зазначив він.

За словами Федорова, від Львова до Херсона, люди з сіл Донеччини та Одещини, кияни та ужгородці — всі вони стали опорою української економіки.

«Зі свого боку продовжимо робити все, щоб перетворити Україну на країну підприємців. До речі, саме запуск послуги АвтоФОП 1,5 року тому став одним із фундаментальних кроків до цієї мети. Найшвидша у світі реєстрація бізнесу, повністю автоматична. 2 секунди після оформлення заявки — і новий бізнес зареєстровано», — підкреслив Федоров.

Раніше повідомлялося, що з 24 лютого в Україні було відкрито 21 876 компаній та 177 375 нових фізичних осіб-підприємців (ФОП). Майже половину з них відкрили жінки.

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