У «Дії» тимчасово не працюватимуть деякі сервіси для водіїв — Finance.ua
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У «Дії» тимчасово не працюватимуть деякі сервіси для водіїв

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У «Дії» тимчасово не працюватимуть деякі сервіси для водіїв
У «Дії» тимчасово не працюватимуть деякі сервіси для водіїв
Через технічні роботи в застосунку «Дія» будуть недоступні деякі послуги. Обмеження діятимуть упродовж 24−27 травня.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Із суботи, 24 травня, будуть тимчасово недоступні такі послуги:
  • заміна посвідчення водія;
  • перереєстрація авто;
  • шеринг авто.
«Проводяться технічні роботи над двома електронними реєстрами — Єдиний державний реєстр транспортних засобів та Реєстр адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху», — ідеться в повідомленні.
Натомість уже в середу, 28 травня, водії знову зможуть користуватись всіма сервісами, додають в «Дії».
Нагадаємо, перереєструвати транспортний засіб у Дії можуть лише фізичні особи, якщо у них перший продаж у році. Наявні номерні знаки можна залишити або ж отримати нові — спеціальної серії DI.
Також можна замовити лише електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (без бланка) та користуватися авто, коли документ відобразиться у Дії.
При обміні посвідчення водія також можна отримати його електронну версію.
Документи доставляються Укрпоштою на обране вами відділення.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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