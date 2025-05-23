У «Дії» тимчасово не працюватимуть деякі сервіси для водіїв — Finance.ua

У «Дії» тимчасово не працюватимуть деякі сервіси для водіїв
Через технічні роботи в застосунку «Дія» будуть недоступні деякі послуги. Обмеження діятимуть упродовж 24−27 травня.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Із суботи, 24 травня, будуть тимчасово недоступні такі послуги:
- заміна посвідчення водія;
- перереєстрація авто;
- шеринг авто.
«Проводяться технічні роботи над двома електронними реєстрами — Єдиний державний реєстр транспортних засобів та Реєстр адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху», — ідеться в повідомленні.
Натомість уже в середу, 28 травня, водії знову зможуть користуватись всіма сервісами, додають в «Дії».
Нагадаємо, перереєструвати транспортний засіб у Дії можуть лише фізичні особи, якщо у них перший продаж у році. Наявні номерні знаки можна залишити або ж отримати нові — спеціальної серії DI.
Також можна замовити лише електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (без бланка) та користуватися авто, коли документ відобразиться у Дії.
При обміні посвідчення водія також можна отримати його електронну версію.
Документи доставляються Укрпоштою на обране вами відділення.
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