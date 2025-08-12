У «Дії» сервіс «е-Підприємець» розширився до 7 банків: хто приєднався — Finance.ua

У «Дії» сервіс «е-Підприємець» розширився до 7 банків: хто приєднався
Відкрити рахунок ФОП тепер можна ще в двох банках-партнерах послуги «е-Підприємець» у Дії — Ощадбанку та абанку.
Про це повідомляє пресслужба «Дії».
Сервіс дає змогу швидко оформити бізнес онлайн: під час реєстрації ФОП одразу можна обрати банк, у якому відкриється рахунок для підприємницької діяльності.
Крім Ощадбанку та абанку, послугу підтримують ПриватБанк, monobank, Sense Bank, Укргазбанк та Райффайзен Банк.
Як відкрити рахунок ФОП через Дію:
- Увійдіть у кабінет на порталі «Дія».
- Перейдіть до послуги «е-Підприємець».
- Оберіть опцію «Відкриття банківського рахунку».
- Знайдіть свій банк у списку доступних.
- Заповніть анкету та підпишіть документи за допомогою Дія. Підпису або іншого КЕП.
Послуга «е-Підприємець» допомагає вирішити до 15 питань для запуску та розвитку бізнесу: від реєстрації касового апарата і переходу на спрощену систему оподаткування до найму працівників.
Нагадаємо, у комплексному сервісі «е-Підприємець» доступні такі послуги:
- зареєструвати ФОП або змінити дані про нього;
- зареєструвати ТОВ на підставі модельного статуту або перевести діючий ТОВ на модельний статут;
- перейти на спрощену систему оподаткування або стати платником податку на додану вартість;
- відкрити банківський рахунок;
- подати вакансії до Центру зайнятості;
- задекларувати відповідність матеріально-технічної бази законодавству з питань пожежної безпеки;
- задекларувати відповідність матеріально-технічної бази законодавству з питань охорони праці;
- зареєструвати потужності операторів ринку харчових продуктів;
- зареєструвати РРО;
- зареєструвати ПРРО;
- подати повідомлення про прийняття працівника на роботу;
- подати повідомлення про використання єдиного рахунку;
- подати повідомлення про об’єкти оподаткування (за формою 20-ОПП).
🔎 InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування.
Поділитися новиною
Також за темою
Штраф за неприбуття за повісткою до ТЦК тепер можна сплатити онлайн — інструкція
У «Дії» сервіс «е-Підприємець» розширився до 7 банків: хто приєднався
Які податки треба платити за купівлю американських акцій
Віддалена робота: добірка вакансій без офісу
Карпати у серпні-вересні: куди варто поїхати (фото)
Як інвестувати в американські акції: які обмеження для україців