У «Дії» сервіс «е-Підприємець» розширився до 7 банків: хто приєднався — Finance.ua

У «Дії» сервіс «е-Підприємець» розширився до 7 банків: хто приєднався

Відкрити рахунок ФОП тепер можна ще в двох банках-партнерах послуги «е-Підприємець» у Дії — Ощадбанку та абанку.

Про це повідомляє пресслужба «Дії».

Сервіс дає змогу швидко оформити бізнес онлайн: під час реєстрації ФОП одразу можна обрати банк, у якому відкриється рахунок для підприємницької діяльності.

Крім Ощадбанку та абанку, послугу підтримують ПриватБанк , monobank, Sense Bank, Укргазбанк та Райффайзен Банк.

Як відкрити рахунок ФОП через Дію:

Увійдіть у кабінет на порталі «Дія». Перейдіть до послуги «е-Підприємець». Оберіть опцію «Відкриття банківського рахунку». Знайдіть свій банк у списку доступних. Заповніть анкету та підпишіть документи за допомогою Дія. Підпису або іншого КЕП.

Послуга «е-Підприємець» допомагає вирішити до 15 питань для запуску та розвитку бізнесу: від реєстрації касового апарата і переходу на спрощену систему оподаткування до найму працівників.

Нагадаємо, у комплексному сервісі «е-Підприємець» доступні такі послуги:

зареєструвати ФОП або змінити дані про нього; зареєструвати ТОВ на підставі модельного статуту або перевести діючий ТОВ на модельний статут; перейти на спрощену систему оподаткування або стати платником податку на додану вартість; відкрити банківський рахунок; подати вакансії до Центру зайнятості; задекларувати відповідність матеріально-технічної бази законодавству з питань пожежної безпеки; задекларувати відповідність матеріально-технічної бази законодавству з питань охорони праці; зареєструвати потужності операторів ринку харчових продуктів; зареєструвати РРО; зареєструвати ПРРО; подати повідомлення про прийняття працівника на роботу; подати повідомлення про використання єдиного рахунку; подати повідомлення про об’єкти оподаткування (за формою 20-ОПП).

