У «Дії» сервіс «е-Підприємець» розширився до 7 банків: хто приєднався — Finance.ua

У «Дії» сервіс «е-Підприємець» розширився до 7 банків: хто приєднався

Особисті фінанси
У «Дії» сервіс «е-Підприємець» розширився до 7 банків: хто приєднався
У «Дії» сервіс «е-Підприємець» розширився до 7 банків: хто приєднався
Відкрити рахунок ФОП тепер можна ще в двох банках-партнерах послуги «е-Підприємець» у Дії — Ощадбанку та абанку.
Про це повідомляє пресслужба «Дії».
Сервіс дає змогу швидко оформити бізнес онлайн: під час реєстрації ФОП одразу можна обрати банк, у якому відкриється рахунок для підприємницької діяльності.
Крім Ощадбанку та абанку, послугу підтримують ПриватБанк, monobank, Sense Bank, Укргазбанк та Райффайзен Банк.

Як відкрити рахунок ФОП через Дію:

  1. Увійдіть у кабінет на порталі «Дія».
  2. Перейдіть до послуги «е-Підприємець».
  3. Оберіть опцію «Відкриття банківського рахунку».
  4. Знайдіть свій банк у списку доступних.
  5. Заповніть анкету та підпишіть документи за допомогою Дія. Підпису або іншого КЕП.
Послуга «е-Підприємець» допомагає вирішити до 15 питань для запуску та розвитку бізнесу: від реєстрації касового апарата і переходу на спрощену систему оподаткування до найму працівників.
Нагадаємо, у комплексному сервісі «е-Підприємець» доступні такі послуги:
  1. зареєструвати ФОП або змінити дані про нього;
  2. зареєструвати ТОВ на підставі модельного статуту або перевести діючий ТОВ на модельний статут;
  3. перейти на спрощену систему оподаткування або стати платником податку на додану вартість;
  4. відкрити банківський рахунок;
  5. подати вакансії до Центру зайнятості;
  6. задекларувати відповідність матеріально-технічної бази законодавству з питань пожежної безпеки;
  7. задекларувати відповідність матеріально-технічної бази законодавству з питань охорони праці;
  8. зареєструвати потужності операторів ринку харчових продуктів;
  9. зареєструвати РРО;
  10. зареєструвати ПРРО;
  11. подати повідомлення про прийняття працівника на роботу;
  12. подати повідомлення про використання єдиного рахунку;
  13. подати повідомлення про об’єкти оподаткування (за формою 20-ОПП).
🔎 InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
