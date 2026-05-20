У Дії пояснили, чому ФОПи отримують дзвінки від банків після реєстрації Сьогодні 11:12 — Особисті фінанси

У Дії пояснили, чому ФОПи отримують дзвінки від банків після реєстрації

Після реєстрації новостворені ФОПи отримують дзвінки та SMS від банків із пропозиціями відкрити у них рахунок.

У «Дії» пояснили, що це пов’язано з відкритістю даних у Єдиному державному реєстрі (ЄДР), пише kosht.media

У сервісі зазначили, що після створення ФОП інформація про підприємця стає доступною у відкритому реєстрі. Саме звідти фінансові установи можуть отримувати контактні дані користувачів для надсилання своїх пропозицій.

У «Дії» наголосили, що така практика є наслідком відкритості державних реєстрів, а не передачі контактів безпосередньо застосунком.

Водночас можливість автоматизації роботи з державними реєстрами дозволяє банкам автоматично отримувати інформацію про реєстрацію ФОП і його контакти.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.