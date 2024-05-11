У Держпраці пояснили, чи може керівник підприємства встановити собі режим неповного робочого часу — Finance.ua

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У Держпраці пояснили, чи може керівник підприємства встановити собі режим неповного робочого часу

Особисті фінанси
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У Держпраці пояснили, чи може керівник підприємства встановити собі режим неповного робочого часу
У Держпраці пояснили, чи може керівник підприємства встановити собі режим неповного робочого часу
Керівник повинен звернутися до загальних зборів учасників із проханням про встановлення режиму неповного робочого часу.
Про це повідомили у Південно-Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці.
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У регуляторі пояснили, що для керівництва господарською діяльністю організації власник (власники) або уповноважений ним орган призначає керівника організації.
З ним укладається договір або контракт, відповідно до статті 65 Господарського кодексу України.

У документі визначаються:

  • строк найму;
  • права;
  • обов’язки та відповідальність керівника;
  • умови матеріального забезпечення;
  • умови звільнення з посади;
  • інші умови найму за погодженням сторін.
У повідомленні зазначили, якщо установчими документами, трудовим договором або контрактом з керівником не визначено особливий порядок погодження питання щодо встановлення йому неповного робочого часу, трудовий договір або контракт не укладався, керуватися необхідно нормами статті 56 КЗпП України.
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Ними визначено: як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень може встановлюватись за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом, тобто за угодою сторін, що уклали трудовий договір.

Як встановити режим неповного робочого часу

Фахівці зазначили, що керівник має звернутися до загальних зборів учасників із проханням про встановлення режиму неповного робочого часу.
Якщо таке прохання буде задоволено, підставою для видання наказу про встановлення керівнику режиму неповного робочого часу є протокол (витяг з протоколу) зборів учасників товариства.
«Якщо в трудовому договорі (контракті) директора зазначено режим його роботи, необхідно внести у нього відповідні зміни», — резюмували у Держпраці.
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За матеріалами:
Finance.ua
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