У Данії зафіксували найбільше за 40 років зростання цін — Finance.ua

У Данії зафіксували найбільше за 40 років зростання цін
У Данії повідомляють про найбільше річне зростання цін з 1983 року.
Про це повідомляє DR, наводячи дані статистичного відомства.
Так, у травні індекс споживчих цін зріс на 7,4%, а в червні — на 8,2%, порівняно з цим самим місяцем у 2021 році.
«Це найвище річне зростання індексу споживчих цін з 1983 року, коли зростання склало 8,7%», — зазначають у статистичному відомстві.
Зростання цін на базові товари склало 12,7% — найбільше з 1982 року. Найбільш стрімко подорожчали природний газ і пальне.
Нагадаємо, загалом у єврозоні інфляція у червні також стала рекордною, що зумовлюється головним чином цінами на енергоносії.
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