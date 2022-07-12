У Данії зафіксували найбільше за 40 років зростання цін — Finance.ua

У Данії зафіксували найбільше за 40 років зростання цін Вчора 07:01

У Данії повідомляють про найбільше річне зростання цін з 1983 року.

Про це повідомляє DR , наводячи дані статистичного відомства.

Так, у травні індекс споживчих цін зріс на 7,4%, а в червні — на 8,2%, порівняно з цим самим місяцем у 2021 році.

«Це найвище річне зростання індексу споживчих цін з 1983 року, коли зростання склало 8,7%», — зазначають у статистичному відомстві.

Зростання цін на базові товари склало 12,7% — найбільше з 1982 року. Найбільш стрімко подорожчали природний газ і пальне.

Нагадаємо, загалом у єврозоні інфляція у червні також стала рекордною, що зумовлюється головним чином цінами на енергоносії.

Економічна Правда За матеріалами:

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