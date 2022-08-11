У Coinbase за II квартал зафіксували збитки у $1,1 млрд — Finance.ua

У Coinbase за II квартал зафіксували збитки у $1,1 млрд Вчора 05:20 — Фондовий ринок

У Coinbase за II квартал зафіксували збитки у $1,1 млрд

За II квартал американська криптобіржа Coinbase зазнала збитків у розмірі $1,1 млрд. Причиною стало «різке» падіння криптовалютного ринку.

Про це повідомляється у квартальному звіті компанії, передає CNBC

Збитки стали найбільшими з весни минулого року, коли акції акції Coinbase почали торгуватися на фондовій біржі Nasdaq. Крім зниження доходу біржа також наголосила на падінні попиту на торгівлю криптовалютами та обсягу торгів. Обсяг торгів упав на 30%, а дохід із комісій за операції знизився відразу на 35%.

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«Зниження ринку було швидким та жорстким, і ми бачимо, як поведінка клієнтів відображає падіння. На обидва показники вплинула зміна активності клієнтів та ринку, спричинена макроекономічними факторами та ситуацією з криптовалютними кредиторами», — наголошується у листі акціонерам.

Незважаючи на зниження виручки та обсягу торгів, аналітик Moningstar Майкл Міллер підкреслив, що масового відтоку користувачів з платформи Coinbase немає, просто вони «стали пасивнішими у криптоінвестуванні».

Дохід біржі склав $802.6 млн, що на 45.1% менше від показників I кварталу цього року і на 153.1% менше від результатів I кварталу минулого року. Збиток у $1.1 млрд записали у незафіксовані збитки від падіння ціни активів Coinbase. На тлі цієї акції компанії впали на 10.55%.

Аналітики очікують подальшого падіння обсягу торгів і, отже, виторгу у III кварталі. Хоча, можливо, це частково компенсується збільшенням доходів із передплатних та інших сервісів.

Керівництво Coinbase підкреслило, що ведеться робота зі зниження витрат та підвищення ефективності компанії. Наприклад, у червні біржа скоротила 1100 осіб. Керівництво біржі намагається скоротити витрати й іншими способами, наприклад, у липні Coinbase призупинила партнерську програму у США.

До речі, біржа криптовалют Coinbase дозволяє безпечно купувати, зберігати та продавати криптовалюти, такі як Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin та інші. Це найбільша у світі біржа криптовалют із більш ніж 35 мільйонами користувачів у 100 країнах світу.

cryptomisto За матеріалами:

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