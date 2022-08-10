Президент Сальвадору заявив, що Bitcoin сприяє зростанню туристичної сфери в країні — Finance.ua
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Президент Сальвадору заявив, що Bitcoin сприяє зростанню туристичної сфери в країні

Фінтех і Картки
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Президент Сальвадору заявив, що Bitcoin сприяє зростанню туристичної сфери в країні
Президент Сальвадору заявив, що Bitcoin сприяє зростанню туристичної сфери в країні
Всесвітня туристична організація включила до свого списку Сальвадор та кілька інших країн. За словами президента Сальвадора Наїба Букеле, саме Bitcoin допомає значному зростанню сфери туризму.
Наїб Букеле наголосив, що лише небагатьом країнам вдалося повернути показники туризму на допандемійний рівень. Прийняття Bitcoin як законного платіжного засобу, а також створення «Bitcoin пляжу» залучили в Сальвадор туристів з усього світу. Президент також відзначив і зростання внутрішнього туризму завдяки зниженню злочинності.
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Раніше міністр туризму Сальвадора Морена Вальдес говорила, що завдяки Bitcoin туризм у країні зріс на 30%. Відомо, що раніше щоденні витрати туриста в країні становили від $113 до $150, тепер вони перевищують $200.
Наїб Букеле представив статистику мобільності від пошукового гіганта Google. Сальвадор на карті відзначений як країна з туристичною активністю «вищою за очікувану». За словами Букеле, хоча впровадження Bitcoin у фінансову систему країни пройшло не без труднощів, нові технології продовжать існувати та розвиватися.

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Раніше Букеле висловлював думку, що незважаючи на падіння криптовалютного ринку, у Bitcoin чудові перспективи. Інвесторам просто потрібно перечекати несприятливий період.
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За матеріалами:
cryptomisto
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