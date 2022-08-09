США запровадили санкції проти «міксера» криптовалют Tornado Cash — Finance.ua
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США запровадили санкції проти «міксера» криптовалют Tornado Cash

Фінтех і Картки
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США запровадили санкції проти «міксера» криптовалют Tornado Cash
США запровадили санкції проти «міксера» криптовалют Tornado Cash
Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США заблокував роботу масштабної платформи для операцій з криптовалютами Tornado Cash через її використання у відмиванні мільярдів доларів, а також обходу санкцій проти КНДР.
Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.
«Сьогодні OFAC запровадив санкції проти „міксера“ криптовалют Tornado Cash, який використовувався для відмивання віртуальної валюти на суму понад $7 мільярдів з моменту його створення в 2019 році», — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що ця платформа була задіяна й у відмиванні понад $455 мільйонів, украдених хакерським угрупованням Lazarus Group, контрольованого урядом КНДР. Проти нього США запровадили санкції в 2019 році — через причетність угруповання до найбільшого відомого викрадення криптовалюти.
Крім того, за інформацією Мінфіну США, Tornado Cash було використано для відмивання понад $96 мільйонів, украдених зловмисниками Harmony Bridge у червні цього року, а також щонайменше $7,8 мільйона під час пограбування криптовалютної фірми Nomad минулого тижня.
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Платформа Tornado Cash (Tornado) є так званим міксером віртуальних валют, який працює на блокчейні Ethereum і без перевірки сприяє анонімним транзакціям. При цьому маскується джерело надходження віртуальної валюти, пункт призначення, а також контрагенти.
Принцип роботи таких платформ полягає в отриманні різних надходжень, змішуванні їх у загальну суму та переданні іншим одержувачам. Мета створення таких «міксерів» на початку полягала в підвищенні конфіденційності, однак їх активно стали використовувати злочинці для незаконних фінансових операцій.

Криптовалюти та шахрайство

За матеріалами:
Укрінформ
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