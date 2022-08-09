США запровадили санкції проти «міксера» криптовалют Tornado Cash — Finance.ua

США запровадили санкції проти «міксера» криптовалют Tornado Cash Вчора 13:31 — Фінтех і Картки

США запровадили санкції проти «міксера» криптовалют Tornado Cash

Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США заблокував роботу масштабної платформи для операцій з криптовалютами Tornado Cash через її використання у відмиванні мільярдів доларів, а також обходу санкцій проти КНДР.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.

«Сьогодні OFAC запровадив санкції проти „міксера“ криптовалют Tornado Cash, який використовувався для відмивання віртуальної валюти на суму понад $7 мільярдів з моменту його створення в 2019 році», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що ця платформа була задіяна й у відмиванні понад $455 мільйонів, украдених хакерським угрупованням Lazarus Group, контрольованого урядом КНДР. Проти нього США запровадили санкції в 2019 році — через причетність угруповання до найбільшого відомого викрадення криптовалюти.

Крім того, за інформацією Мінфіну США, Tornado Cash було використано для відмивання понад $96 мільйонів, украдених зловмисниками Harmony Bridge у червні цього року, а також щонайменше $7,8 мільйона під час пограбування криптовалютної фірми Nomad минулого тижня.

Платформа Tornado Cash (Tornado) є так званим міксером віртуальних валют, який працює на блокчейні Ethereum і без перевірки сприяє анонімним транзакціям. При цьому маскується джерело надходження віртуальної валюти, пункт призначення, а також контрагенти.

Принцип роботи таких платформ полягає в отриманні різних надходжень, змішуванні їх у загальну суму та переданні іншим одержувачам. Мета створення таких «міксерів» на початку полягала в підвищенні конфіденційності, однак їх активно стали використовувати злочинці для незаконних фінансових операцій.

Укрінформ За матеріалами:

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